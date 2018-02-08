برنامج بقيمة 15 مليار جنيه لتنمية بئر العبد

السيسى 1111

❏ التنمية المحلية: التطبيق عقب الانتخابات الرئاسية عبر قروض ميسرة بفائدة %5

❏ استهداف فرص استثمارية بالمنطقة منها استصلاح 52 ألف فدان

❏ بروتوكول مرتقب لمبادرة «مصنعك جنب بيتك» يمنح الأولوية لمواطنى المدينة

❏ 6 مليارات جنيه تمويلات جديدة لصالح «مشروعك» خلال 4 سنوات



دعاء حسنى



تعتزم الحكومة إطلاق برنامج لتنمية منطقة بئر العبد بشمال سيناء، بتمويلات 15 مليار جنيه، على مدار 4 سنوات، حتى 2022، وعبر قروض ميسرة بفائدة %5، على غرار مبادرة «مشروعك»، بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، كبداية للنهوض بالمدينة بعد تكليفات الرئيس السيسى، على ان يتم الإعلان عن جميع التفاصيل بعد الانتخابات الرئاسية، بمشاركة من الوزارات والجهات المعنية، والبنوك والمستثمرين.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعلن فى ديسمبر الماضى، إعداد تخطيط عمرانى متكامل لإنشاء مدينة بئر العبد الجديدة، بشمال سيناء، خلال عامين، وتنميتها بتكلفة 100 مليار جنيه.



وكشف المهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية لشئون التخطيط فى تصريحات لـ «المال»، أنه يجرى حالياً الإعداد للمشروع التنموى ببئر العبد.



وأضاف أن يتم وضع أسس واشتراطات التمويل عبر البرنامج الجديد، ليشمل العديد من الفرص الاستثمارية، منها استصلاح 52 ألف فدان، ومشروعات للتصنيع الزراعى، وأخرى صغيرة كمستلزمات الصيد، والمزارع السمكية، كما سيتم إقامة مناطق لوجيستية، وفرص للاستثمار بقطاع الدواجن وتسمين العجول، بمشاركة الوزارات والهيئات المعنية، والمستثمرين.



أضاف أنه سيتم قريبا التوقيع على بروتوكول لمبادرة «مصنعك جنب بيتك»، التى اطلقتها الحكومة مؤخرا، وستعلن تفاصيله الشهر المقبل، شاملة اشتراطات الحصول على تمويلات ميسرة للشباب، ليستفيد منها مواطنى بئر العبد كأولوية، كما ستتاح التمويلات أيضاً لأى مستثمر يرغب فى الاستثمار فى تلك المنطقة.



من ناحية أخرى، كشف أن وزارة التنمية المحلية، تستهدف الإعلان عن تمويلات جديدة بنحو 6 مليارات جنيه، فى إطار مبادرة «مشروعك»، بفائدة لا تتجاوز %5، حتى 2022، بينهم 500 مليون جينه لتمويل مشروعات متناهية الصغر.



ويعد «مشروعك»، أحد مبادرات وزارة التنمية المحلية التى انطلقت فى مارس 2015، عبر إتاحة تمويلات للشباب بجميع المحافظات فى 3 مسارات، هى: المشروعات القائمة بالفعل، ويرغب أصحابها فى التوسع، والأخرى النمطية البيئية المتكررة، مثل الصناعات الحرفية التى تتوافق مع موارد كل محافظة، فضلا ً عن الأفكار الجديدة.



وأوضح «السيد» أن حجم التمويلات التى اتيحت للشباب عبر «مشروعك» بلغت 4.1 مليار جنيه على مدار الـثلاثة سنوات الماضية، حيث تم تمويل قرابة 77 ألف مشروع.



ويقدم «مشروعك» تسهيلات قروض للمستثمرين الشباب بفترات سماح، بحد أقصى للفائدة %5.



وتابع: «نستهدف تمويل مشروعات الشباب بقروض ميسرة، عبر انهاء إجراءات حصولهم على التراخيص من خلال نظام الشباك الواحد، خلال فترة لا تتجاوز أسبوع».