زلزال جديد يضرب ساحل تايوان الشرقي بقوة 5.7 ريختر

زلزال جديد يضرب ساحل تايوان الشرقي

وكالات:



أفادت تقارير بأن زلزالا جديدا بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر ضرب الساحل الشرقى لتايوان، أمس الأربعاء؛ ما عطل عمليات البحث والإنقاذ التى تجرى بحثا عن ناجين من الزلزال الذى ضربها أمس بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر.



وبحسب الموقع الإلكترونى لصحيفة (ديلى إكسبريس) البريطانية، فقد تسببت تلك الهزة الأرضية فى هلع فى الجزيرة الآسيوية المكتظة بالسكان، وأورد مركز رصد الزلازل الأورو-متوسطى بيانات حول الزلزال على موقعه الإلكترونى.



وكان مركز المسح الجيولوجى الأمريكى قد أعلن - أمس - أن زلزالاً بلغت قوته 4ر6 درجة على مقياس ريختر ضرب الساحل الشرقى لتايوان.