المالية: تيسيير حركة التجارة أهم أسباب تعديلات قانون الجمارك

وزارة المالية المصرية

كتبت- مهاأبوودن



اطلعت "المال"على المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع تعديلات قانون الجمارك، الذى وافق عليه مجلس الوزراء عصر اليوم، فيما يخص مادتى السماح المؤقت ومهملات الجمارك.



وذكرت المذكرة أن أهم الأسباب التى دعت الوزارة لإجراء هذه التعديلات تيسيير حركة التجارة وأحكام الرقابة الجمركية ومعالجة الخلل والقصور الذى كشف عنه الواقع العملى، وحماية الاقتصاد الوطنى من الممارسات غير المشروعة.



وأقر مجلس الوزراء، عصر اليوم، تعديلا تشريعيا على مادتين من مواد قانون الجمارك وهما المادتين المنظمتين لنظام السماح المؤقت، والبضائع المهملة فى الجمرك.



وكان أهم ما جاء فى المذكرة الإيضاحية أن التعديلات التى دخلت على نظام السماح المؤقت، قضت بإضافة السلع والمستلزمات إلى نص المادة 98 من قانون الجمارك لتكون أعم وأشمل، وحتى لا يفرج عن مستلزمات إنتاج بنظام الإفراج المؤقت مثل الأوعية والأغلفة، ويفرج عن البضائع بنظام السماح المؤقت توحيدا للمعاملة الجمركية، علاوة على تفادى حدوث ازدواج فى تطبيق النظم الجمركية الخاصة.



وحظرت التعديلات التصرف فى البضائع المفرج عنها بمقتضى نظام السماح المؤقت ولو لجهة تتمتع بإعفاء جزئى أو كلى إلا بعد موافقة مصلحة الجمارك، واستيفاء القواعد الاستيرادية، وسداد الضرائب والرسوم السابق تقديرها حال استحقاقها والضريبة الإضافية المقررة.



وراعى المشروع توحيد الضريبة الإضافية لعدم الخلط، ومنعا للازدواج فى التطبيق فى باقى نصوص مشروع القانون، كما تم الاكتفاء بإيداع ضمان لما له من قوة تفوق التأمين فى كفالة استيداء حقوق الخزانة العامة مع تقليص مدة السماح المؤقت إلى سنة واحدة بدلا من سنتين يجوز مدها إلى سنة أخرى بدلا من سنتين ضمانا لجدية الخاضعين لأحكام النظام، وإحكاما للرقابة الجمركية، لاسيما أن مدة السنتين كافية للتصنيع.



وأحال النص القانونى المعدل تحديد القواعد والإجراءات المنظمة للسماح المؤقت إلى اللائحة التنفيذية، مع نقل تبعية وحدة السماح المؤقت من مجلس الوزراء إلى مصلحة الجمارك، وصدور اللائحة التنفيذية من وزير المالية لتسهيل إدخال أي تعديلات عليها، وتحقيق المرونة المطلوبة، حيث لا يستقيم تبعية الوحدة التى يعمل بها عاملون بمصلحة الجمارك لمجلس الوزراء، لاسيما أن تبعية الوحدة لمجلس الوزراء كانت مؤقتة عند صدور القرار بذلك فى عام 2002.



ونص المشروع على اعتبار التصرف فى البضائع المفرج عنها وفق هذا النظام تهريبا.



وفى إطار التعديل الذى دخل على المادة المنظمة للبضائع التى يهملها أصحابها بالمنافذ الجمركية، ذكرت المذكرة الإيضاحية أن التعديل قلص المدة الخاصة بالاحتفاظ بتلك البضائع من سنتين إلى 7 أشهر، لما كانت تسببه من تكدس يعطل الحركة الجمركية.