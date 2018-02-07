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علماء : أصل البريطانيين أسود البشرة وأزرق العينين
الأربعاء 07 فبراير 2018 08:16 م
علماء : أصل البريطانيين أسود البشرة وأزرق العينين
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علماء : أصل البريطانيين أسود البشرة وأزرق العينين
أ ف ب
كشف فريق من العلماء أن أقدم إنسان في بريطانيا معروف حتى عصرنا وكان يعيش قبل حوالى 10 آلاف سنة، يتميز بملامح مخالفة لكل التوقعات إذا كان أسود البشرة وشعره مجعد مع عينين زرقاوين.
وتابعوا: "تبيَّن أن هذا الإنسان الذي كان يعيش قبل نحو 10 آلاف سنة، الملقب بـ"تشيدر مان" نسبة إلى الموقع الذي عثر فيه عليه بجنوب غرب إنجلترا، كان لديه بشرة داكنة اللون وشعر أسود مجعّد وعينان زرقاوان".
وقال كريس سترينغر، مدير الأبحاث بمتحف التاريخ الطبيعي في لندن، إن "عملية إعادة تشكيل وجه تشيدر مان التي أجريت قبل بضع سنوات لا غير، أظهرته بشعر أسود وعينين بنيتين لكن مع بشرة لونها أفتح".
وتابع: "من المفاجئ جدًّا أن نكتشف أن بريطانيًّا عاش قبل 10 آلاف سنة كان يتمتع ببشرة داكنة جدًّا وعينين شديدتي الزرقة".
وتم التوصل إلى هذه الاستنتاجات استنادًا إلى عاملين هما نوعية الحمض النووي (دي إن إيه) الجيدة جدًّا لهيكل عظمي بهذا القدم والتقنيات الحديثة لتحديد تسلسل الجينوم البشري.
وبفضل المعلومات التي تم استخلاصها من الحمض النووي، وبالاستناد إلى مسح ضوئي للجمجمة، صمم خبيران هولنديان نموذجًا بالأبعاد الثلاثية يبين ملامح "تشيدر مان".
وينتمي تشيدر مان المعروض هيكله العظمي بمتحف التاريخ الطبيعي في لندن، إلى إحدى جماعات الصيد وجمع الثمار التي هاجرت من الشرق الأوسط إلى شمال أوروبا في نهاية العصري الجليدي. و10% تقريبًا من السكان البريطانيين البيض ينحدرون من هذه الجماعة.
ويعزى تبدل لون البشرة إلى عاملين اثنين، وفق كريس سترينغر الذي قال "نعرف أن البشرة الفاتحة اللون باتت سائدة قبل 10 آلاف سنة مع استحداث الزراعة.. وتغيير الحميات الغذائية مع كميات أقل من الفيتامين دي".
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