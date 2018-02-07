السعودية: لم نأذن لشركات الطيران بعبور أجوائنا إلى إسرائيل

علم السعودية 123

رويترز





أكد متحدث باسم الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، لـ"رويترز"، أن الهيئة لم تمنح أي إذن لشركة طيران الهند بعبور أجوائها إلى إسرائيل.



كانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية قد نقلت عن مصادر بقطاع الطيران المدني الإسرائيلي، اليوم، أن السعودية وافقت على تشغيل شركة طيران الهند رحلات مباشرة من دلهي إلى تل أبيب عبر استخدام مجالها الجوي.



وقالت هآرتس إن الموافقة السعودية تعد أول دليل ملموس على دفء العلاقات بين إسرائيل والقيادة السعودية.