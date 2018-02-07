EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
نقل وملاحة
السعودية: لم نأذن لشركات الطيران بعبور أجوائنا إلى إسرائيل
الأربعاء 07 فبراير 2018 08:03 م
علم السعودية 123
أخر الأخبار
علم السعودية 123
رويترز
أكد متحدث باسم الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، لـ"رويترز"، أن الهيئة لم تمنح أي إذن لشركة طيران الهند بعبور أجوائها إلى إسرائيل.
كانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية قد نقلت عن مصادر بقطاع الطيران المدني الإسرائيلي، اليوم، أن السعودية وافقت على تشغيل شركة طيران الهند رحلات مباشرة من دلهي إلى تل أبيب عبر استخدام مجالها الجوي.
وقالت هآرتس إن الموافقة السعودية تعد أول دليل ملموس على دفء العلاقات بين إسرائيل والقيادة السعودية.
السعودية
إسرائيل
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا