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أسواق عربية
مصر والدوحة تقودان مكاسب 5 بورصات.. وخسارة السعودية
الأربعاء 07 فبراير 2018 07:54 م
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البورصة المصرية
خالد بدر الدين
صعدت مؤشرات 5 بورصات عربية بمنطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء، بقيادة مصر والدوحة، بعد أن استقرت البورصات العالمية في أعقاب هبوط في الجلسات الماضية، بينما هبطت مؤشرات 3 بورصات أخرى تصدرتها السعودية، أكبر سوق للأسهم في المنطقة، بسبب موجة مبيعات لجني الأرباح في أسهم شركات البتروكيماويات والأسمنت.
ذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية تقدم بحوالى 2.2% ليزداد إلى 15037 نقطة، وقفز مؤشر بورصة الدوحة بحوالى 2.7% ليصل إلى 8888 نقطة.
وصعد مؤشر سوق مال أبو ظبي بأكثر من 1.2% ليتجاوز 4596 نقطة، وكذلك مؤشر سوق مال دبى العام بنسبة أقل بلغت 0.8% ليرتفع إلى 3354 نقطة، لكن مؤشر بورصة الكويت كسب نسبة طفيفة بلغت 0.5% ليستقر عند 6658 نقطة.
وهبط مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 0.7% لينزل إلى 7417 نقطة، وهبطت أسعار أسهم 13 من 14 شركة للبتروكيماويات، بينما تراجعت أسعار أسهم 11 من 14 شركة للأسمنت.
وتراجع مؤشر بورصة مسقط بحوالى 0.8% لينخفض 4972 نقطة، بينما خسر مؤشر بورصة البحرين نسبة طفيفة بلغت 0.2% ليستقر عند 1336 نقطة.
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