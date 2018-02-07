مصر والدوحة تقودان مكاسب 5 بورصات.. وخسارة السعودية

البورصة المصرية

خالد بدر الدين





صعدت مؤشرات 5 بورصات عربية بمنطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء، بقيادة مصر والدوحة، بعد أن استقرت البورصات العالمية في أعقاب هبوط في الجلسات الماضية، بينما هبطت مؤشرات 3 بورصات أخرى تصدرتها السعودية، أكبر سوق للأسهم في المنطقة، بسبب موجة مبيعات لجني الأرباح في أسهم شركات البتروكيماويات والأسمنت.



ذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية تقدم بحوالى 2.2% ليزداد إلى 15037 نقطة، وقفز مؤشر بورصة الدوحة بحوالى 2.7% ليصل إلى 8888 نقطة.



وصعد مؤشر سوق مال أبو ظبي بأكثر من 1.2% ليتجاوز 4596 نقطة، وكذلك مؤشر سوق مال دبى العام بنسبة أقل بلغت 0.8% ليرتفع إلى 3354 نقطة، لكن مؤشر بورصة الكويت كسب نسبة طفيفة بلغت 0.5% ليستقر عند 6658 نقطة.



وهبط مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 0.7% لينزل إلى 7417 نقطة، وهبطت أسعار أسهم 13 من 14 شركة للبتروكيماويات، بينما تراجعت أسعار أسهم 11 من 14 شركة للأسمنت.



وتراجع مؤشر بورصة مسقط بحوالى 0.8% لينخفض 4972 نقطة، بينما خسر مؤشر بورصة البحرين نسبة طفيفة بلغت 0.2% ليستقر عند 1336 نقطة.