تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 650 جنيهًا

الذهب 010

عمر سالم





شهدت أسعار الذهب تراجعًا بنحو 2 جنيه، اليوم الأربعاء، فى نهاية التعاملات اليومية، نتيجة انخفاض الأوقية لمستوى 1322 دولارًا.



جاء تراجع عيار ،21 اليوم، ليسجل نحو 650 جنيهًا بدلًا من 652.5 جنيه أمس.



وسجل عيار 18 مبلغ 557 جنيهًا، فيما سجل عيار 24 نحو 743 جنيهًا، مقابل 746 جنيهًا، وانخفضت الأوقية لنحو 1322 دولارًا، بدلًا من 1327 دولارًا، وسجل الجنيه الذهب 5205 جنيهات، مقابل 5230 جنيهًا.