القمح والجازولين أهم ما استقبلته الموانئ اليوم

ميناء دمياط 1

محمود محسن



شهدت اليوم الموانئ نشاطًا كبيرًا في حركة السفن والشاحنات، حيث وصل وغادر 1399 راكبًا بموانئ البحر الأحمر، فضلًا عن تداول 411 شاحنة، فيما استقبل ميناء الإسكندرية عشرات الآلاف من الأطنان من القمح وفول الصويا والجازولين.



وفي غضون ذلك استقبل ميناء دمياط 4 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة.



وفي السطور التالية تفاصيل حركة الموانئ.



ميناء الإسكندرية

قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن الميناء شهد، اليوم الأربعاء، نشاطًا في حركة السفن والشاحنات واستقبال السلع الاستراتيجية.



وأوضح الغندور أن الميناء استقبل السفينة "وادي ليبا" المحملة بـ63 ألف طن قمح قادمة من أوكرانيا، وجرى تفريغها، كما جرى تفريغ السفينة "ببتر اس" المحملة بـ63 ألف طن قمح قادمة من روسيا، كما استقبل الميناء السفينة "البابي" وعلى متنها 57 ألف طن فول صويا قادمة من أوكرانيا.



وأشار الغندور إلى أن العاملين يقومون بتفريغ السفينة "داك عبد الرازق" المحملة بـ30 ألف طن جازولين قادمة من روسيا، كما جرى تفريغ السفينة "نيفيجاتوريكا" وعلى متنها 44 ألف طن فحم قادمة من اليونان.



وأضاف أن إجمالي السفن المتواجدة بالميناء بلغ 132 سفينة، وغادرت الميناء 14 سفينة، ووصلت 9 سفن، وتراكي على الأرصفة 40 سفينة، كما سجل النظام الإلكتروني على البوابات دخول وخروج 11 ألف شاحنة عامة من وإلى الميناء، وخرج 100 شاحنة محملة بالقمح ومتجهة إلى الصوامع بمختلف المحافظات بإجمالي 3 آلاف طن قمح.



من جهته وجه اللواء بحري مدحت عطية، رئيس هيئة الميناء، بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج هذه الشحنات من وإلى الميناء، بيسر وأمان، والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات.







ميناء سفاجا

في سياق متصل صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا استقبل، اليوم، السفينتين محبة والحرية 2، وعلى متنهما 39 راكبًا و33 شاحنة بضائع و4 شاحنات عفش ركاب وسيارتان، بينما تغادر السفينة بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 123 راكبًا و97 شاحنة و14 سيارة.



بينما شهد الميناء، أمس، استقبال السفينتين الرياض وبوسيدون إكسبريس، وعلى متنهما 295 راكبًا و65 شاحنة بضائع و9 شاحنات عفش ركاب و17 سيارة، فيما غادرت ثلاث سفن هى الرياض والحرية 2 والنوى إكسبريس، وعلى متنها 143 راكبًا و96 شاحنة بضائع وشاحنة عفش ركاب و14 سيارة.







ميناء نويبع

وأضاف يوسف أن ميناء نويبع شهد وصول وسفر 799 راكبًا وتداول 106 شاحنات، حيث استقبل الميناء، اليوم، السفينتين أيلة وسينا، وعلى متنهما 200 راكب و3 برادات و3 تريللات و2 باص جيت، بينما تغادر السفينتان أيلة وبريدج، وعلى متنهما 42 راكبًا و33 برادًا و7 تريللات.



بينما شهد الميناء، أمس، استقبال السفينة سينا وعلى متنها 193 راكبًا و9 برادات و 14 تريللا وسيارة، فيما غادرت السفينتان أيلة وسينا، وعلى متنهم 406 ركاب و28 برادًا و9 تريللات وسيارة.







ميناء دمياط

على صعيد متصل استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة، فيما غادر 6 سفن حاويات و4 بضائع عامة.



وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه، إن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21، بالإضافة إلى 4 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.



وأضاف أنه غادر الميناء، في التاسعة مساء أمس الثلاثاء، القطار رقم 2462، محملًا بـ1305 أطنان قمح، في حين غادر 108 سيارات نقل محملة بـ4656 طن قمح.



يذكر أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بلغ 74235 طنًّا، بينما بلغ رصيد القمح بمخازن القطاع الخاص 38836 طنًّا.



وأوضح المركز أن حركة الصادر شملت 3700 طن يوريا و970 طن فوسفات.



ولفت المركز الإعلامى إلى أن الكراكة مكة تواصل أعمال صيانة الممر الملاحى للميناء، حيث قامت حتى اليوم بتكريك كمية 54821 مترًا مكعبًا؛ حفاظًا على سلامة وأمان السفن بعد النوات الأخيرة التى تعرَّض لها الميناء.