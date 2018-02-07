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ثقافة وفنون
بالصور.. مخيم البادية يشعل أجواء معرض الكتاب
الأربعاء 07 فبراير 2018 06:36 م
مخيم البادية
أخر الأخبار
مخيم البادية
علي راشد
تصوير: عمرو شرف
من الفعاليات الثقافية والفنية التي ظهرت خلال الدورة التاسعة والأربعين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والمقامة حاليًا بأرض المعارض بمدينة نصر حتى 10 فبراير الحالي، مخيم البادية والذي شاركت فيه فرق سيناء ومطروح، وكذلك شاركت فيه حلايب وشلاتين للمرة الأولى.
لقى المخيم منذ الفعاليات الأولى له إقبالًا كبيرًا من الجمهور الذي استمتع بالعروض الفنية للفرق المختلفة التي شاركت فيه، إضافة إلى المنتجات اليدوية التي وضعت في معرض دائم بالمخيم، كما كان هناك جانب خاص للندوات والأمسيات الثقافية المتنوعة.
يزخر برنامج المخيم بمجموعة من الفعاليات الفنية والثقافية التي التف الجمهور حولها من فرق مطروح وحلايب وشلاتين وغيرها من الفرق في أجواء بدوية خالصة.
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