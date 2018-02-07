١٦٠ مليون جنيه لتطوير عشوائيات قابوطى بورسعيد

عادل الغضبان

بورسعيد - أمانى العزازى



تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، يرافقه المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، مشروع إنشاء 352 حظيرة بمنطقة القابوطي الجديد لسكان عشوائيات منطقة عزبة أبو عوف، والتي سينتهي العمل بها في منتصف عام 2018.



وقال المحافظ إن مشروع بناء 352 حظيرة قد بدأ العمل به بمنطقة القابوطي الجديد في نوفمبر من العام الماضي، ووصل مستوى العمل بها إلى 45%، ويتضمن إنشاء 22 عمارة كل عمارة ملحق بها 16 حظيرة، بينما يضم مشروع الـ43 عمارة ٨٦٠ وحدة سكنية بتكلفة ١٦٠ مليون جنيه.



كما تفقد المحافظ والمدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، أعمال إنشاء ٤٣ عمارة سكنية بقرية النورس الكائنة جنوب بورسعيد.



وكان محافظ بورسعيد استقبل المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات بديوان عام المحافظة، لمناقشة ما تم إنجازه المرحلة الماضية وخطة عمل المرحلة المقبلة، كما تم توقيع بروتوكول تعاون لانشاء 108 محلات، و 12 مخزنًا خلف شادوف عزبة أبو عوف، لمستحقي الأسواق العشوائية داخل الكتلة السكنية في الشادوف، علي أن يتم الانتهاء منها وتسليمها في 30 يونيو من العام الجاري.

