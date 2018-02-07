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اتصالات وتكنولوجيا
رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتعيين نواب لرؤساء الجامعات
الأربعاء 07 فبراير 2018 04:21 م
مؤتمر صحفي للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
أخر الأخبار
مؤتمر صحفي للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
المال - خاص
أعلن د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صدور عدة قرارات من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بتعيين عدد 3 نواب لرؤساء الجامعات.
وشملت القرارات تعيين أ.د منى فؤاد محمد عطية نائبًا لرئيس جامعة حلوان لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأ.د هانى يوسف حسن نائبًا لرئيس جامعة مدينة السادات لشئون التعليم والطلاب، و أ.د شادن معاوية حنفى نائبًا لرئيس جامعة مدينة السادات لشئون الدراسات العليا والبحوث.
كما شملت القرارات تعيين (2) رؤساء للمراكز والمعاهد البحثية وهما أ.د. وفاء عبد السميع موسى قنديل رئيسًا لمعهد تيودوربلهارس للأبحاث، و أ.د. شريف محمد سعد الدين كراوية رئيسًا لمعهد بحوث أمراض العيون.
فضلاً عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيين أ.د. شيرين محمد عبدالقادر عبدالرؤوف رئيسًا لقسم الحاسبات والنظم بمعهد بحوث الإلكترونيات.
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