EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
لايف
جمعية UNITALSI الإيطالية تزور محطات من مسار العائلة المقدسة
الأربعاء 07 فبراير 2018 04:02 م
جمعية UNITALSI الايطالية تزور بعض أماكن مسار العائلة المقدسة
أخر الأخبار
جمعية UNITALSI الايطالية تزور بعض أماكن مسار العائلة المقدسة
دعاء محمود
تنظم وزارة السياحة ممثلة في هيئة تنشيط السياحة بالتعاون مع السفير المصري بإيطاليا السفير هشام بدر، رحلة تعريفية لوفد جمعية UNITALSI الخيرية الإيطالية برئاسة السيدة Preziosa Terrinoni لزيارة بعض الأماكن التي يشملها مسار رحلة العائلة المقدسة.
وأشار عماد فتحي المستشار السياحي المصري في روما إلى أهمية الزيارة حيث أن هذه الجمعية مسئولة عن تنظيم رحلات حج كاثوليكي الى العديد من المقاصد مثل عذراء اللورد بفرنسا، كما تقوم بإرسال الحجاج إلى بيت لحم بفلسطين وسانتا فاطيما بالبرتغال.
وفى هذا الإطار قام وفد الجمعية أمس بزيارة مجمع كنائس مصر القديمة (الكنيسة المعلقة وكنيسة أبى سرجه والمتحف القبطي) وكنيسة العذراء مريم بالمعادي.
من جانبها أعربت رئيسة الجمعية عن بالغ سعادتها بزيارتها لمصر وبحفاوة الاستقبال التى شعروا بها
وأشارت إلى أن الأماكن التي قاموا بزيارتها جاهزة لاستقبال السائحين والحجاج، مضيفة أن هذه الأماكن مجهزة لاستقبال السائحين من ذوي الاحتياجات الخاصة وهم شريحة كبيرة تقوم الجمعية بتنظيم رحلات سياحية لهم.
وقالت إن الجمعية قد قامت بالفعل بإدراج مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر ضمن برامج الحج التي تنظمها الجمعية لعام ٢٠١٨، و أكدت أنها ستعمل على الإعداد لبدء رحلات لمصر خلال العام.
جدير بالذكر أن الوفد يزور مصر خلال الفترة من 5-9 فبراير الجارى ويضم 14 شخص يمثلون هيئات سياسية ودينية مختلفة، ويرافق الوفد وفدا إعلاميا من كبريات وكالات الأنباء والصحف الإيطالية منها وكالة ANSA والتلفزيون الإيطالي Rai News 24 والمسيچيزو وكوريير ديلا سيرا لتغطية الزيارة.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا