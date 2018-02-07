جمعية UNITALSI الإيطالية تزور محطات من مسار العائلة المقدسة

جمعية UNITALSI الايطالية تزور بعض أماكن مسار العائلة المقدسة

دعاء محمود



تنظم وزارة السياحة ممثلة في هيئة تنشيط السياحة بالتعاون مع السفير المصري بإيطاليا السفير هشام بدر، رحلة تعريفية لوفد جمعية UNITALSI الخيرية الإيطالية برئاسة السيدة Preziosa Terrinoni لزيارة بعض الأماكن التي يشملها مسار رحلة العائلة المقدسة.



وأشار عماد فتحي المستشار السياحي المصري في روما إلى أهمية الزيارة حيث أن هذه الجمعية مسئولة عن تنظيم رحلات حج كاثوليكي الى العديد من المقاصد مثل عذراء اللورد بفرنسا، كما تقوم بإرسال الحجاج إلى بيت لحم بفلسطين وسانتا فاطيما بالبرتغال.



وفى هذا الإطار قام وفد الجمعية أمس بزيارة مجمع كنائس مصر القديمة (الكنيسة المعلقة وكنيسة أبى سرجه والمتحف القبطي) وكنيسة العذراء مريم بالمعادي.



من جانبها أعربت رئيسة الجمعية عن بالغ سعادتها بزيارتها لمصر وبحفاوة الاستقبال التى شعروا بها



وأشارت إلى أن الأماكن التي قاموا بزيارتها جاهزة لاستقبال السائحين والحجاج، مضيفة أن هذه الأماكن مجهزة لاستقبال السائحين من ذوي الاحتياجات الخاصة وهم شريحة كبيرة تقوم الجمعية بتنظيم رحلات سياحية لهم.



وقالت إن الجمعية قد قامت بالفعل بإدراج مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر ضمن برامج الحج التي تنظمها الجمعية لعام ٢٠١٨، و أكدت أنها ستعمل على الإعداد لبدء رحلات لمصر خلال العام.



جدير بالذكر أن الوفد يزور مصر خلال الفترة من 5-9 فبراير الجارى ويضم 14 شخص يمثلون هيئات سياسية ودينية مختلفة، ويرافق الوفد وفدا إعلاميا من كبريات وكالات الأنباء والصحف الإيطالية منها وكالة ANSA والتلفزيون الإيطالي Rai News 24 والمسيچيزو وكوريير ديلا سيرا لتغطية الزيارة.