EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
بروتوكول تعاون بين بورسعيد وصندوق العشوائيات لإنشاء أسواق حضارية
الأربعاء 07 فبراير 2018 03:34 م
بروتوكول تعاون بين بورسعيد وصندوق العشوائيات لإنشاء أسواق حضارية
أخر الأخبار
بروتوكول تعاون بين بورسعيد وصندوق العشوائيات لإنشاء أسواق حضارية
أماني العزازي
وقع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بروتوكول تعاون، اليوم الأربعاء، مع المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات،
يتضمن بروتوكول التعاون انشاء 108 محل، و 12 مخزن خلف شادوف عزبة أبو عوف، لمستحقي الأسواق العشوائية داخل الكتلة السكنية
وقال المحافظ إن تلك المحلات ستكون بديل لمحلات القنال الداخلي، وإن هذا البروتوكول الذي تم توقيعه إنجاز كبير، واستغرقت دراسته أسبوعين، وأن منطقة عزبة ابو عوف ستشهد إقامة "كمبوند" سكني يستهدف الطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة، مشيرا إلي أن المحافظة خلال عامين شهدت تنفيذ 4500 وحدة سكنية بديل للعشوائيات، كما أنه جاري إقامة أكبر سوق للأسماك في الشرق الأوسط بمنطقة القنال الداخلي.
وأشار إلى أن وزارة الاسكان تقوم حاليا بدراسة المخطط الخاص بتطوير قري غرب بورسعيد وفقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي اثناء افتتاحه لحقل ظهر مؤخرا ، وهو مخطط نموذجي علي أعلى مستوي، وسيضم أماكن للصيادين ومساكن اجتماعية وفيلات متطورة، مما يثبت أن الدولة المصرية عازمة علي القضاء علي العشوائيات.
ومن جانبه، أعرب المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، عن سعادته بوجوده في بورسعيد خاصة أنه كل زيارة للمحافظة يشاهد الجديد والمزيد ويشعر بجهد صندوق العشوائيات، مؤكدا علي أن عام 2019 سيتم القضاء على العشوائيات.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا