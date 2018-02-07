الآثار تطلق برامج توعوية عن الجمالية والقصور الأثرية

الجمالية

المال- خاص



أطلقت إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي بوزارة الآثار، اليوم الأربعاء، برنامجها التوعوي لأهالي منطقة الجمالية تحت عنوان "الجمالية تراث وميراث"، وذلك بالتعاون مع إدارة الوعى الأثري بحي الجمالية.



وأوضحت د.رشا كمال مدير إدارة التنمية الثقافة والتواصل المجتمي بالوزارة، أن هذا البرنامج يستمر فعالياته على مدار يومين.



ولفتت إلى أن البرنامج يتضمن مجموعة من الأنشطة الترفيهية والتثقيفية تستهدف رفع الوعى الأثري والتراثي لدى أهالي المنطقة المحيطة بالاثار في هذه المنطقة، بما يعمل على خلق علاقة مباشرة بين الاهالي بمختلف فئاتهم العمرية والأثر بما يساهم بشكل مباشر في تعريفهم بآليات التعامل مع محيطهم الأثري دون الإضرار به



وأشارت إلى أن فعاليات اليوم الأول تتضمن جولة ارشادية مع سكان وأهالي المنطقة بمشاركة جمعية رسالة الخيرية، حيث سيتم زيارة مجموعة قلاوون والصالح نجم الدين الايوبي بالإضافة إلى بيت محب الدين أبو الطيب وبيت القاضي ومقعد الأمير ماماي السيفي.



أما عن فعاليات اليوم الثاني فسيشمل تنظيم ورشة رسم وحكي للأطفال ما يعمل على تعريفهم بتاريخ المنطقة من خلال أنشطة ترفيهية تتخللها المعلومة الأثرية دون تلقين، وفق د. رشا كمال.



وفي السياق ذاته تشارك غدا الخميس إدارة التنمية الثقافية بالتعاون مع قطاع الاثار الاسلامية والقبطية بوزارة الآثار في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته 49 من خلال برنامج توعوي تحت عنوان " حكاية وراء كل قصر"



هذا وتتضمن فعاليات هذا البرنامج عرض مجموعة من الصور تستعرض عدد من قصور مصر الأثرية بهدف التعريف بها والترويج لزيارتها مع توفير معلومات مبسطة تسرد تاريخها.



كما تتضمن الفعاليات ايضا عدد من الورش الفنية للملابس يلتقط الاطفال المشاركين خلالها الصور التذكارية مرتدين الازياء المصرية القديمة الي جانب ورش رسم التمائم وعدد من الانشطة الترفيهية الثقافية .



