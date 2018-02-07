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اقتصاد وأسواق
شعبة الأدوات المنزلية تقترح حلولا لإعادة رواج الحركة التجارية
الأربعاء 07 فبراير 2018 02:53 م
الغرفة التجارية بالقاهرة
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الغرفة التجارية بالقاهرة
عمر سالم
قالت شعبة الأدوات المنزلية بالغرف التجارية بالقاهرة، إن الأسواق تشهد حالة ركود غير مسبوقة، ويجب أن تقوم الحكومة بحل وكسر هذا الركود لأن الأسواق تعاني بشدة.
وقال عبدالناصر الباز عضو شعبة الادوات المنزلية، إن هناك عدة أمور يجب أن تتخذ لحل هذه الأزمة، ويعد أبرزها تخفيض سعر الفائدة في البنوك إلى ١٠%، وذلك ليقوم المواطنون بسحب الأموال المتكدسة بالبنوك وتشغيلها في مجالات عديدة من تجارة وصناعة وخدمات.
وأضاف الباز في تصريحات صحفية اليوم، أنه يجب ألا يزيد معدل الفائدة للإقراض على ١٠%، حتي يستطيع الشباب إنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة، ويجب علي البنوك أيضًا تسهيل شروط الإقراض فالأمر معقد جدا، ومن المهم تخفيض الدولار الجمركي إلي ١٢ جنيها حتي تنخفض أسعار السلع قليلاً ويستعيد الجنيه قدرا من قوته الشرائية، ويجب تعظيم دور الصناعة في نفوس الشباب وإزالة أي معوقات تواجههم.
كما تقدمت الشعبة بعدة حلول أخرى للخروج من اخفاق السوق الحالية أهمها خلق فرص عمل جديدة وافكار جديدة لتخفيض البطالة، وتنظيم القطاع الصناعي ومساعدته علي جر قاطرة النمو الاقتصادي من خلال تذليل العقبات في التراخيص الصناعية سواء في المناطق الصناعية او المناطق الصناعية والاقاليم والريف المصري.
واضاف الباز، انه يجب توفير الابحاث العلمية وربطها بالانتاج والمصانع بما في ذلك ربط الجامعات بسوق العمل وتوفير معلومات فنية بواسطة خريجي الجامعات واساتذة الكليات المتخصصة، ورفع الجمارك عن المواد الخام والمستخدمة في الانتاج لتوفير فرص للمصانع الصغيرة الغير قادرة علي الاستيراد.
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