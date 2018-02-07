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اقتصاد وأسواق
شعبة صناعة المواد العازلة تبدأ إعداد إستراتيجية لتطوير القطاع
الأربعاء 07 فبراير 2018 02:27 م
كمال الدسوقى رئيس شعبة صناعة المواد العازلة
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كمال الدسوقى رئيس شعبة صناعة المواد العازلة
المال - خاص
عقدت شعبة صناعة المواد العازلة بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، أول اجتماع للبدء فى إعداد أول استراتيجية لتطوير وتنمية قطاع المواد العازلة فى مصر بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة.
وصرح الدكتور كمال الدسوقى نائب رئيس غرفة مواد البناء ورئيس الشعبة، بأنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة تضم 5 أعضاء من مجلس إدارة الشعبة، بالاضافة إلى الاستعانة بعدد من الخبراء الاقتصاديين المتخصصين فى الصناعة.
حضر الاجتماع المهندس أحمد عبد الحميد رئيس الغرفة والمهندس حاتم المنوفى المدير التنفيذى للجمعية ودعاء سليمة رئيس قطاع مواد الباء بمركز تحديث الصناعة.
وأكد الدسوقى أن الهدف من الاستراتيجية هو عمل رؤية جديدة لانطلاقة الصناعة وجذب رؤس الأموال للاستثمار فى القطاع ووضع أجندة أعمال لوضع حلول موضوعية لمواجهة التحديات التى تقف حائلاً أمام زيادة الاستثمارات وتنمية الصادرات.
اتحاد الصناعات
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