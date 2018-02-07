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بورصة وشركات
سانمار الهندية: مصر أكثر الدول جذبًا للمستثمرين
الأربعاء 07 فبراير 2018 02:20 م
سانمار الهندية
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سانمار الهندية
المال - خاص
قال بى إس جيرمان، رئيس مجلس إدارة شركة "تى سى أى سانمار" للكيماويات بمصر - الهند، إن المستثمرين من جميع الدول سيجدون مصر مكانًا أكثر جذبًا لهم بالمقارنة بدول أخرى.
يأتي ذلك فى إطار حملة وزارة الاستثمار والتعاون الدولى للترويج للاستثمار فى مصر.
وأضاف في فيديو نشرته وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، على صفحتها على موقعى "فيس بوك" و"يوتيوب": "اعتقد أن مصر تتجه نحو الاتجاه الصحيح ويمكن الاستثمار بها"، مشيرًا إلى أن المصريين لديهم صفات عظيمة فهم شعب نابض بالحياة يقدمون كل الدعم وبمقارنتهم مع الهند فهم شعب حنون ومتقارب مع الآخر.
وذكر أن من أهم العناصر الجاذبة لأى مستثمر فى مصر هو وجود سوق ضخمة وممتدة النمو، مشيدًا بقانون الاستثمار الذى تم تفعيله وكذلك المساعدات التى تقدم للمستثمرين ليتحركوا قدمًا فى التنفيذ جدول أعمالهم وخططهم.
لمشاهدة الفيديو على "يوتيوب" يرجى الضغط على الرابط التالي:
https://www.youtube.com/watch?v=aAKhlR2JMo8&feature=youtu.be
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