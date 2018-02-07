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بورصة وشركات
رمكو تبدأ مشروعات العاصمة.. وتتوقع مبيعات 15 مليار جنيه
الأربعاء 07 فبراير 2018 02:02 م
رمكو لإنشاء القرى السياحية 66
أخر الأخبار
رمكو لإنشاء القرى السياحية 66
رجب عزالدين
أعلنت شركة "رمكو" لإنشاء القرى السياحية، عن البدء فى مشروعاتها بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 2.3 مليون متر مربع.
وقالت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، إن مشروعات العاصمة تتم بنظام المشاركة مع جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة.
وتابع البيان، أن الشركة تختص فى هذه الشراكة بعدد 450 فيلا و4000 شقة بمساحات مختلفة، و7000 متر مساحات تجارية و1370 مترًا مساحات إدارية، و3650 مترًا مساحات خدمية.
وقدرت إجمالى المبيعات التى تخصها فى هذه الشراكة فى حدود 15 مليار جنيه، بإجمالى تكلفة 12 مليار جنيه، وتنفيذ المشروع خلال عامين تقريبًا.
وانخفضت خسائر الشركة خلال التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2017، بنسبة 20.29% لتبلغ 88.6 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 111.2 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2016.
ويبلغ رأسمال الشركة 2.47 مليار جنيه، موزعًا على 247.7 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للواحد.
رمكو لانشاء القرى السياحيه
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