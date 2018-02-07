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سيـــاســة
المصريين الأحرار يثمن زيارات السيسي إلى عمان والإمارات
الأربعاء 07 فبراير 2018 01:45 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أخر الأخبار
الرئيس عبد الفتاح السيسي
سلوى عثمان
أشاد حسام رأفت، رئيس لجنة الشئون العربية بحزب المصريين الأحرار، بتحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيارتة الأخيرة لدولتي عمان والإمارات العربية المتحدة.
وقال رأفت، في بيان -اليوم الأربعاء: "إن تلك الزيارات استكمال لنجاح الدور المصري على الصعيد الخارجي منذ تولي الرئيس سدة الحكم مصر قبل أربعة أعوام، لاسيما أن الأشقاء في دول الخليج ودولتي الإمارات وعمان كانوا وما زالوا على العهد المنشود من الوقوف بجانب مصر وسياساتها في التنمية البناءة ومكافحة الإرهاب".
وأضاف: "أن التعاون المصري العربي هو نتاج روح المحبة والإخاء بين مصر وأشقائها في دول الجوار، كما وصفها الرئيس عبد الفتاح السيسي بقوله عن أشقائنا في الخليج إن أمن مصر القومي من أمن دول الخليج، ولا يفصلنا عن أشقائنا سوى بضع لحظات".
واستطرد رأفت: "أن سياسة الرئيس الخارجية دائما ما تؤتى ثمارها بالخير الدائم لمصر وأبنائها، لاسيما وأن لقاء الرئيس السيسي مع المستثمرين في دولتي عمان والإمارات دلالة واضحة على قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية المصرية وما نعيشه اليوم من افتتاح مشروعات عملاقة وقومية نتائجها مبشرة بالخير في الوقت الراهن وعلى المدى القصير".
عبدالفتاح السيسي
السيسي
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