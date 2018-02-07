EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
تعيين المهندس عبد الله منتصر رئيسا لمصلحة دمغ المصوغات والموازين
الأربعاء 07 فبراير 2018 01:36 م
المهندس عبدالله منتصر رئيسا لمصلحة دمغ المصوغات والموازين
أخر الأخبار
المهندس عبدالله منتصر رئيسا لمصلحة دمغ المصوغات والموازين
محمد مجدي
أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 157 لسنة 2018 بتعيين المهندس عبد الله أحمد منتصر رئيسا لمصلحة دمغ المصوغات والموازين .
وكان اللواء مهندس عبد الله منتصر قد قدم للدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية و لجنة اختيار القيادات بالوزارة خطة متكاملة لتطوير مصلحة دمغ المصوغات والموازين بإدخال نظام الباركود واستحداث مراكز فنية متقدمة للمعايرة انطلاقا من خبراته المتميزة فى هذا المجال.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا