تعيين المهندس عبد الله منتصر رئيسا لمصلحة دمغ المصوغات والموازين

المهندس عبدالله منتصر رئيسا لمصلحة دمغ المصوغات والموازين

محمد مجدي



أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 157 لسنة 2018 بتعيين المهندس عبد الله أحمد منتصر رئيسا لمصلحة دمغ المصوغات والموازين .



وكان اللواء مهندس عبد الله منتصر قد قدم للدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية و لجنة اختيار القيادات بالوزارة خطة متكاملة لتطوير مصلحة دمغ المصوغات والموازين بإدخال نظام الباركود واستحداث مراكز فنية متقدمة للمعايرة انطلاقا من خبراته المتميزة فى هذا المجال.





