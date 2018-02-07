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سيـــاســة
السادات يشيد برد الخارجية على أنقرة بشأن الحدود مع قبرص
الأربعاء 07 فبراير 2018 01:26 م
محمد أنور السادات
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محمد أنور السادات
سلوى عثمان
دعا محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " الدولة والحكومة المصرية إلى توخى الحذر والحيطة وآلا تنجرف إلى أى محاولات لإعادة أوتقريب وجهات النظر مع تركيا بشأن ما تضمنته تصريحات وزير خارجية تركيا / جاويش أوغلو والتى أشار فيها إلى عدم اعتراف تركيا بالاتفاق المبرم بين مصر وقبرص عام 2013 بترسيم الحدود البحرية بين البلدين
وثمن السادات بيان وزارة الخارجية المصرية التى حذرت فيه بشكل مباشر من أي محاولة للمساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية على المنطقة الاقتصادية الخالصة لها في شرق المتوسط، وتأكيدها على أن ذلك مرفوض وسيتم التصدي له.
وأوضح السادات أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتى قوبلت ما بين تأييد وإعتراض ورفض البعض وكذا مفاوضات سد النهضة وحلايب وشلاتين ليست أمثلة يتم تقليدها أو محاكاتها أو إعتبار أن حالة مصر ما بعد الثورات قد ضعفت ومرحلة إعادة بنائها تمثل فرصة لإقتناص مطالب ربما لم يكن يجرؤ أحد على المطالبة بها فى أوقات مضت.
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