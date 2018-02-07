ضبط 8 محاولات تهرب جمركى خلال أسبوع

الجمارك المصرية

مها أبوودن



تمكن رجال الجمارك من ضبط 8 محاولات تهريب خلال أسبوع بمختلف المنافذ الجمركية على مستوى محافظات الجمهورية، بحسب تقرير تقرير مفصل تلقاه وزير المالية عن هذه الضبطيات



وتمكنت مكافحة التهرب الجمركي بالإسكندرية من ضبط اثنان من شركات الإستيراد والتصدير بالتلاعب فى الفواتير والمستندات المقدمة للجمارك للتهرب من سداد جزء كبير من الضرائب الرسوم الجمركية بالمخالفة للقوانين



وفي هذا السياق وردت معلومات تفيد قيام احدى الشركات بالتلاعب فى الفواتير المقدمة لمصلحة الجمارك عند إستيرادها لصنف موتوسيكل وتروسيكل والإفراج عن رسائلها بفواتير مصطنعة بقيم سعرية متدنية للتهرب من سداد جزء كبير من الرسوم الجمركية و تم تشكيل لجنة جمركية للتوجه لمقر الشركه وبالتفتيش تم ضبط المستندات الحقيقة للأصناف وحصر المخالفات



وبلغت قيمة التعويضات وفرق الرسوم 2 مليون و482 ألف جنيه



وبناءا على معلومات اخرى تفيد قيام احدى الشركات بالإفراج عن وارادتها بفواتير بقيم سعرية متدنية لصنف مقاومات كهربائية للتهرب من سداد جزء كبير من الرسوم الجمركية



و تم التوجة لمقر الشركة وضبط المستندات الحقيقة للأصناف الواردة وإثبات التلاعب فى المستندات وتحديد المخالفات الجمركية والأسعار الواجب تطبيقها وبلغت قيمة المستحقات بمبلغ 589 ألف و347 جنيه وبمواجهة المسئولين عن الشركتين أقروا بالمخالفات وطلبوا التصالح مع الجمارك وسداد المستحقات.



وكشف التقرير أيضا عن ضبط تهريب كمية من الأدوية والمستلزمات الطبية بالمخالفة لأحكام القوانين بجمارك مطار أسيوط الدولى برئاسة علاء سعد ، وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على احدى رحلات الطيران تم الاشتباه فى راكب مصرى قادم من الهند ترانزيت القاهرة أسيوط ويحمل 3 حقائب وبتفتيشه تبين وجود نحو الف علبة مرهم و٥٢ حقنة لعمليات الرمد وادوات جراحة و عدسات لاصقة مخفاة بين طيات الملابس داخل حقائبه وتقدر التعويضات بمبلغ 384 ألف و 400 جنيه.



كما تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة مدحت رجب أحمد بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى من ضبط محاولتى تهريب لطبنجة وكمية من الهواتف المحمولة بالمخالفة للقوانين وبغرض التهرب من سداد الضرائب والرسوم الجمركية والتخلص من القيود الإستيرادية



وفى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع والسيارات الواردة من احدى الدول العربية تم الإشتباه فى راكبين وبتفتيش الراكب الأول تم ضبط طبجنه عيار ٩ مل مخفاة بلفة موكيت وبتفتيش الراكب الثانى تبين وجود ٥٦ تليفون محمول ماركات مختلفة مخفاة وموزعة داخل الأمتعته الشخصية.



وأيضا تمكن رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولى برئاسة محمد عزمى طوسون من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من النقد الأجنبى بالمخالفة لقانون البنك المركزى



وفى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من احدى الدول العربية تم الاشتباه فى احد الركاب المصريين وتم تشكيل لجنه لتفتيش حقائبه وتفتيشه ذاتيا وتبين وجود 143 ألف ريال سعودى مخبأة داخل علبة موبايل وداخل شنطة صغيرة داخل حقائبه وبتفتيشه ذاتيا تبين وجود مبلغ 53 ألف ريال سعودى على جسم الراكب.



وأشار التقرير إلى تمكن رجال جمارك بمنفذ السلوم البرى من ضبط محاولتى تهريب كمية من النقد الأجنبى بالمخالفة للقوانين



وفى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي الركاب والسيارات المغادرة إلى احدى الدول العربية بالوردية الأولى تم الاشتباه فى سائق سيارة نقل وبتفتيشه تبين وجود عدد 45 ألف دينار ليبي مخفاة بكابينة السيارة.



وفى المحاولة الثانية تم الاشتباه فى أحد الركاب وبتفتيشه تبين وجود 20 ألف يورو داخل أمتعته الشخصية



كما تمكنت جمارك السخنة برئاسة سمير عبدالستار من ضبط عدد من طائرات التنصت والتجسس المحظور استيرادها طبقا للقوانين والتعليمات الأمنية.



وأوضح التقرير أنه بناء على إخبارية من إدارة مكافحة التهرب بوجود أصناف مخالفة وغير واردة بالمستندات وضاره بالأمن القومي للبلاد ضمن مشمول بإسم احدى شركات الاستيراد والتصدير ومشمولها طبقا للمستندات عبارة عن 440 كرتونة لعب أطفال واردة من الصين



وتبين وجود 510 طائرة تنصت وتجسس أحجام مختلفة وكل طائرة مجهزة بمكان لتركيب كاميرا وكارت ميمورى وملحق بكل طائرة جهاز تحكم من عن بُعد وتم تحريز المضبوطات.