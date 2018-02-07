مصانع العالمية - هاشم باص تورد 600 مينى باص وميكروباص لغانا

مصانع العالمية تورد 600 مينى باص وميكروباص لغانا

أحمد عوض



أكد المهندس سيد مرسى، مدير عام مصانع العالمية لصناعة السيارات «هاشم باص»، المتخصصة فى تجميع أتوبيسات «شيفروليه»، أن شركته فازت بمناقصة لتوريد 600 أتوبيس «مينى باص» و«ميكروباص»، لصالح وزارة التربية والتعليم الغانية، بقيمة تتعدى المليار جنيه، بتمويل من مجموعة «جنرال موتورز مصر» و«المنصور للسيارات»، بعد منافسة بين 3 عروض، بينها «تويوتا» و«mcv» وأخرى أجنبية.



وأوضح لـ«المال» أن الشركة تعتزم رفع الطاقة الإنتاجية لمصانعها بالعبور، إلى 5 وحدات يوميا، مقابل 3 أتوبيسات من شرائح المينى باص والميكروباص، من خلال زيادة مكونات الإنتاج المستوردة، ورفع عدد ساعات العمل، مشيرا إلى أنه من المرتقب البدء فى عملية التصدير لـ«غانا» مطلع مارس المقبل، بإجمالى 50 وحدة شهريًا.



وأضاف أن خطط «العالمية لصناعة السيارات - هاشم باص» تسير فى اتجاه التوسع فى المشروعات التصديرية، من مختلف شرائح الأتوبيسات دون الاعتماد على السوق المحلية، كاشفا عن مفاوضات تجرى مع هيئات حكومية بأوغندا، فى إطار توريد منتجات "School Bus".



وأوضح أن وفدا مشتركا ضم ممثلى «جنرال موتورز» و«إيسوزو» العالمية - قد زار مصانع «هاشم باص»، أمس، للوقوف على معدلات الإنتاج والمعايير الفنية بالنسبة للمنتجات المصنعة من شرائح الميكروباصات فئة «14 راكبا» و«المينى باص» فئة «29 راكبا»، المرتقب تصديرها لـ«غانا».



وأشار إلى أنه سيتم عقد اجتماع مشترك مع «جنرال موتورز» و«المنصور» للسيارات منتصف فبراير الحالى، لوضع خطط الإنتاج وحجم الكميات الموردة من مكونات «الشاسيهات» على خطوط إنتاج «هاشم باص»، بالإضافة إلى أنه سيتم إعداد السياسة السعرية للمنتجات المرتقب تصديرها لمختلف الدول، مؤكدا أن «جنرال مصر» قد تبنت الخطط والمشروعات التوسعية للعالمية وصناعة السيارات من زيادة الإنتاج وفتح أسواق تصديرية جديدة.