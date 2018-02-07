القاهرة للتحكيم التجارى يتلقى 65 قضية العام الماضى

إسماعيل سليم

منى عبدالبارى



تلقى مركز القاهرة للتحكيم التجارى الدولى العام الماضى 65 قضية جديدة، كما واصل خطة التطوير البالغ مداها الزمنى 4 سنوات، والتى تشمل تعزيز انتشاره محليًّا ودوليًّا، إذ قام فى هذا الإطار بتفعيل الاتفاق الموقع مع المحكمة الرياضية بسويسرا عام 2012، مع الاتجاه لتوثيق التعاون مع مجالس الأعمال.



كانت هذه نبذه عما أحرزه المركز خلال العام الماضى، وما يعتزم تنفيذه العام الحالى، وكشف عنها دكتور إسماعيل سليم مدير المركز فى حواره مع «المال».



التشييد والبناء صاحب نصيب الأسد



أكد سليم أن المركز تلقى 65 قضية العام الماضى مقارنة بـ 91 قضية عام 2016، وهو ما أرجعه سليم إلى استقرار الأوضاع اقتصاديا لاسيما خلال الربع الأخير من العام الماضى، مشيرا إلى أن الربعين الأول والأخير من العام الماضى كان لهما النصيب الأكبر من عدد القضايا، وسط استحواذ قطاعات التشييد والبناء، والعقارات على نصيب الأسد.



وسجل عدد القضايا 19 خلال الربع الأول من العام، واستحوذ قطاع التشييد والبناء على نحو %42.1 بعدد 8 قضايا، وهو ما أرجعه رئيس المركز إلى طبيعة القطاع والمنازعات التى تحدث بين رب العمل والمقاول، وطول الفترة الزمنية التى قد يستغرقها المشروع، وما يتبعه من تغير فى عنصر التكلفة، وربما كيفية التنفيذ أيضًا.



وتابع: توزعت باقى النسب بين قطاع العقارات بنسبة %10.5 بعدد قضيتين الأولى نزاع على بيع مبنى إدارى، والثانية نزاع على حق انتفاع أرض مخصصة لإنشاء محطة تحلية مياه، وجاءت باقى القطاعات بنسبة %5.3 لكل قطاع بعدد 1 قضية لكل من عقود الأسهم- شركات مدرجة بالبورصة-، وإدارة الفنادق، وعقود الإيجار، والمنوعات والإعلام، وعقود مشتريات، وعقود مبيعات، وعقود تسوية، ونقل بحرى، وعقود رياضية.



واستحوذ الربع الأخير من العام على عدد 22 قضية، بينما كان نصيب الربعين الثانى والثالث 24 قضية، بواقع 12 قضية لكل منهما، مع استحواذ قطاع التشييد والبناء على النسبة الأكبر من عدد القضايا تلاه قطاع العقارات.



يشار إلى أن مركز القاهرة يعمل منذ نحو 39 عاما، وتعاقب عليه 4 مديرين خلاف سليم، ووصل عدد القضايا التى قام المركز بالتحكيم فيها حتى نهاية العام الماضى 1227 قضية.



وبموجب قانون التحكيم فإن أى نزاع ينظر فيه المركز - حتى وإن كان أطرافه مصريين- ينظر إليه على أنه قضية دولية؛ نظرًا لأن المركز له صبغة دولية، وأحكامه ملزمة التنفيذ.



وأشار سليم إلى وجود شركات مقيدة فى البورصة لديها نزاعات تدار بالمركز، فيما فضل الاحتفاظ بكل التفاصيل فى هذا الصدد؛ احترامًا لمبدأ سرية التحكيم.



وقد علمت «المال» أنه من بين القضايا التى كان المركز جهة تحكيم للنزاع فيها العام الماضى، نزاع بين المصرية للاتصالات وأورانج بشأن تسعير خدمات الترابط بين الشركتين، والنزاع القائم بين رجل الأعمال أحمد بهجت وبنكى الأهلى ومصر فى ملف مديونيات رجل الأعمال لدى البنكين، ورفض سليم التعليق على ما سبق حفاظًا على سرية التحكيم.



وحول الفترة الزمنية التى يستغرقها المركز فى عملية التحكيم مقارنة بالقضاء العادى، أشار سليم إلى أن عملية التحكيم فى القضايا تستغرق فى المتوسط فترة تتراوح بين 9 أشهر و18 شهرًا، من خلال درجة تقاضى واحدة لدى المركز، فضلا عن استعانة المركز بمحكمين وفقًا لتخصصات مختلفة مع تنوع الجنسيات أيضًا.



وفى المقابل تمر القضايا أمام القضاء العادى بدرجتى تقاضى ابتدائى واستئناف، وتستغرق عملية التقاضى نحو 3 سنوات، وقد تصل إلى نحو 5 سنوات فى حالة الاستعانة بخبير فى تخصص محدد.



اتفاقيتان دوليتان مع جهات أفريقية وأوروبية



وقال سليم -الذى تولى رئاسة المركز مطلع يناير 2017- إن المركز قام العام الماضى بتفعيل الاتفاقية الموقعة مع المحكمة الرياضية فى لوزارن بسويسرا عام 2012، إذ يقوم المركز بموجبها بدور مكان الاستماع البديل لعقد جلسات القضايا التى يتم تحريكها، وتكون المحكمة الرياضية جهة الفصل فيها.



وأضاف «الاتفاق غير محدد بمدى زمنى ما لم يطلب أحد الأطراف إنهاءه، ويتم متابعة الجلسات من قبل المحكمة الأم فى سويسرا عبر الفيديو كونفرانس، ويكون المحكمون تابعين لها».



ولفت مدير مركز القاهرة للتحكيم التجارى الدولى، إلى أنه يستفيد من هذا الاتفاق الرياضيون المصريون والعرب، ممن لديهم مشكلات فى الحصول على الفيزا التى يتم بموجبها السفر إلى سويسرا، أو يرغبون فى توفير نفقات السفر، كما تقوم من خلاله المحكمة الرياضية بخفض الرسوم لبعض الرياضيين الذين يثبت عدم قدرتهم المادية على سداد كل الرسوم، وذلك بعد دراسة وضعهم والتأكد من أحقيتهم فى خفض الرسوم، وكذلك من خلال الاستعانة بمحكم واحد بدلا من ثلاثة محكمين.



وفى إطار التعاون مع الجهات الدولية، قام المركز العام الماضى بتوقيع اتفاقية تعاون ثلاثى مع مركزى تحكيم بكين، وكوالالمبور –والأخير توأم مركز القاهرة المنتمى للمنظمة الأفرو آسيوية- فى إطار مبادرة تقوم الصين بتنفيذها لتشييد عدد من مشروعات البنية التحتية فى الدول التى لها تعاون اقتصادى معها.

وبموجب هذا الاتفاق تسعى المراكز الثلاثة الى الاضطلاع بدور المُحكم فى القضايا التى يتم تحريكها فى إطار المبادرة.



وأكد سليم سعى المركز لدعم ومساندة التحكيم فى أفريقيا، ومراكز التحكيم فى القارة، وتبادل الخبرات مع المحكمين والمحامين الأفارقة، وفى هذا الإطار عقد المركز مؤتمرين شهر أبريل العام الماضى لاستعراض النقلة النوعية فى قانون الاستثمار العالمى، وأيضًا دور الدول والحكومات الأفريقية فى دعم التحكيم بالقارة.

وأوضح أن مراكز التحكيم يجب أن تتسم بالحيادية والاستقلالية التامة عن الأفراد والحكومات؛ حتى تتوافر لها أسباب النجاح.



وتابع: «ويحتاج أى مركز تحكيم جديد فترة زمنية طويلة حتى يتمكن من الاستقرار، فضلا عن حاجته لخبرات وكوادر مؤهلة ومتفرغة»، مدللا على قوله بأن مركز القاهرة للتحكيم التجارى تلقى خلال السنوات الـ14 الأولى من عمره 42 قضية فقط، حتى تمكن من إثبات قدراته فى المجال.



يشار إلى أنه عقب إقرار قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، تم إنشاء مركز للتسوية والتحكيم الرياضى المصرى بمقر اللجنة الأوليمبية باستاد القاهرة، بحيث يجوز للأندية وأصحاب الشأن اللجوء له بموجب القانون، كما أن الحكومة أعلنت خلال إعدادها لقانون الاستثمار الحالى عن إنشاء مركز للتحكيم فى المنازعات الاستثمارية، ونص قانون الاستثمار الجديد على تمويله بمعرفة الدولة لمدة ثلاث سنوات.



وجدير بالذكر، أن البورصة قررت نهاية عام 2013 تأسيس مركز للتحكيم التجارى؛ من أجل الفصل فى النزاعات بين المستثمرين والشركات العاملة بسوق المال، على أن يكون اللجوء إليه اختياريًّا ولكن لم يتم تفعيل دوره بشكل كبير.



منظمات الأعمال المصرية ضمن خطة العام الحالى



وقال سليم إن المركز سيتجه العام الحالى إلى تعزيز التعاون مع منظمات الأعمال المصرية، وعلى رأسها الجمعية المصرية لرجال الأعمال، واتحاد الصناعات المصرية، وذلك عقب اتخاذ تلك الخطوة مع عدد من منظمات الأعمال المصرية المشتركة، منها غرفة التجارة المصرية الفرنسية، وغرفة التجارة المصرية البريطانية، وغرفة التجارة المصرية الأمريكية.



ولفت إلى التراجع الكبير الذى شهدته أعداد قضايا التحكيم الدولى المرفوعة ضد مصر العام الماضى، وذلك وفقًا لما أظهره موقع مركز النزاعات الاستثمارية بواشنطن، والذى أظهر تحريك دعوى واحدة ضد مصر أمام المركزى، مقارنة بمتوسط عدد 3 قضايا سنويا خلال الفترة من 2012 إلى 2016؛ نتيجة نجاح جهود مصر فى التسوية الودية مع المستثمرين، واستقرار الأوضاع.



يذكر أن سليم تولى إدارة المركز أول يناير 2017 بموجب قرار مجلس محافظى مركز القاهرة، برئاسة د. نبيل العربى، وتنتهى فترة توليه فى 31 ديسمبر 2020.



وكان سليم يعمل محاميًا وشريكًا ورئيسًا لمجموعة التحكيم بمكتب نور وسليم بالتعاون مع التميمى وشركائه، وكان عضوًا باللجنة الاستشارية لمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى.