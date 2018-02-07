EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
استثمار
محمد السويدي :3.6 مليار دولار تبادلا تجاريا بين مصر والهند
الأربعاء 07 فبراير 2018 12:45 م
محمد السويدي والسفير الهندي
أخر الأخبار
محمد السويدي والسفير الهندي
محمد ريحان وأحمد اللاهوني
أكد المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات حجم التبادل التجاري بين مصر والهند بلغ نحو 3.6 مليار دولار ، لافتا الي ان الهند تاتي في المرتبة السابعة من حيث علاقات التبادل التجاري مع مصر.
وشدد خلال لقائه مع السفير الهندي باتحاد الصناعات اليوم الأربعاء، على أهمية زيادة التبادل بين البلدين، مشيرا إلى أن الأرقام الحالية لا تعكس التطلعات والامكانات التي يمكن تحقيقها على أرض الواقع.
وعبر عن سعي اتحاد الصناعات إلى المساهمة في تثبيت وتطوير تلك العلاقة لتعكس قوة العلاقات التاريخية بين البلدين وكذلك مجتمع الأعمال والصناعة في الدولتين.
وأوضح السويدي أنه منذ زيارة الوفد الهندي الأخيرة إلى مصر والطرفان يدأبان في تزويد بعضهما البعض بكافة المستجدات والتطورات التي تحدث في البلدين ذات الصلة في توطيد العلاقات الاستثمارية والصناعية بينهما من تشريعات وتسهيلات في إقامة المشاريع وغيرها.
وشدد على تنامي العلاقات المصرية الهندية في ظل التواصل المستمر بين الاتحاد واتحاد صناعات الهند عبر ممثليه في السفارة الهندية بالقاهرة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا