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تذكار جيتى 13
الأربعاء 07 فبراير 2018 12:11 م
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ومن المعروف أن جيتى قد خامرته الشكوك فى كل مذهب وكل ملّة، واتخذ لنفسه عقيدة تخالف عقائد الشعائر والمراسم فى الجملة والتفصيل، وعرف الله فى نفسه وفيما حوله بغير هداية من ذى كهانة إلاَّ مَن كان يقرأ لهم ويحادثهم فى أمور الدين.
ولكنه على مخالفته وشكوكه، لم يتمرد قط فيما يروى الأستاذ العقاد فى كفر ولا عقيدة ؛ إلاَّ فى سورة الشباب أيام أن نظم قصيدته فى «برومثيوس» الإله الثائر على رب الأرباب، وأيام اعتلاج المناظر الأولى من رواية « فاوست » فى ضميره وخياله.
ثم ثاب جيتى إلى مذهب يقارب مذهب «ابن العربى» الذى يقبل فى قلبه كل صورة ويجمع فيه «دير الرهبان ومرعى الغزلان»، فخرج من رواية «ولهلم ميستر» بجماع مذهبه فى الأديان كافة وهو احترام الجميع. فكان يعتقد أن الأديان ثلاثة : واحد يدعوك إلى احترام ما فوقك وليس أسهل منه، وآخر يدعوك إلى احترام ما يقاربك وهو أصعب من ذاك، وثالث يدعوك إلى احترام ما دونك وهو المسيحية.
ولن يكمل دين المرء حتى يؤلف بين هذه العقائد جميعًا فيحترم كل شىء ويرضى عن كل شىء، ونحن هنا فى صميم الصميم من طبيعة جيتى ! فلا تمرد ولا استخفاف بل تبجيل وتسليم.
واشتهر جيتى بالسخر الخفى فى أحاديثه وفى تواليفه، ولا بد أن يسخر رجل عاش كما عاش وشهد كما شهد واستعرض الدنيا استعراضه لحقائقها وعجائب أكاذيبها، إلاَّ أنه سخر لا استخفاف فيه ولا صغار ولا رعونة، وربما نفعته فى هذا طبيعة المحافظة الراسخة فيه، فعودته التهيب ومداراة الأمور.
ومن العجيب أن هذا الذهن الكبير كان يضيق به النظر إذا بوغت يجفل ويسارع إلى الإنكار بلا موجب للإنكار.
تراه وقد بوغت بإباحة الزواج باليهوديات يَغْضَب بشدة ويبدى تخوفه من أوخم العواقب، بينما لم يكن قد مضى على وفاة زوجته «كرستيان فلبيوس» سوى سبع سنوات، تلك الزوجة التى عاشرها سنوات بغير زواج وأسكنها بيته، مع ما فى ذلك من مخالفة لمألوف الناس وإثارة لاعتراضاتهم بل وكراهتهم، ولكنه استطاب العيش معها غير مبالٍ بغضب من غضب، وهو قانع مستريح.
والواقع أن هذه الراحة كانت قوام هذه العبقرية فى كل رأى وكل مسلك وكل خطة.
التقوى عنده ليست غرضًا لذاتها، ولكنها وسيلة للترقى بسلام النفس إلى أرقى مراتب التهذيب.
وقواعد الأخلاق والآداب « محاولة دائمة لإقرار السلام بين مطالبنا الفردية وقانون العالم المستور، فكل ما ليس فيه سلام ولا أمان ليس فيه خير ولا إحسان !
والفن عنده، لا توجد غيره وسيلة مأمونة للنجاة من العالم، وليس غيره وسيلة للحلول فيه».
ومع أنه كان يوصى بالعمل ولا يكف عنه، ويعتبره سبيل الخلاص والتكفير، واسترسل فى هذا المعنى حتى تساءل ماذا يصنع بالخلود الأبدى الذى لا عمل ولا واجب فيه، فإن كل عمل له مشروط بألاَّ يُجهد ولا يُزعج، وأن يكون عفو الطبع والسليقة.
وقال فى إحدى مقطوعاته إنّ من قام بمطالب الحاضر يومًا بعد يوم فليس عليه واجب أقدس من ذلك.
المرء لا يذهب مع جيتى بعيدًا فى طلب الله ولا فى طلب الواجب، فهو يجد الله ويجد الواجب حيث كان !
حكم الأخلاق عنده فى تناول طيبات الحياة، فهو الحكم المنظور عند رجل يؤمن بالحس ويؤمن بالواقع الراهن كل الإيمان، وما دامت الدنيا حقيقة وليست وهمًا ولا عبثًا، فلماذا الإعراض عنها والزهد فى طيباتها !
أوصى جيتى بالتسليم ونكران النفس، ولكن التسليم عنده هو الرضى بالحاضر لكى يتملاّه إذا كان السخط عليه حائلاً بينه وبين تملكه إياه.
ليس فى هذه الدنيا ماضٍ يؤسف عليه، ولا جدوى من وراء الحزن على ما زال أو فات، كقالة الخيام فى ترجمة أحمد رامى : لا توحش النفس بخوف الظنون : واغنم من الحاضر أمن اليقين.
ويقول جيتى فى إحدى مقطوعاته الخالدة : «كيف تراك تجدد نفسك بلا وناء (بلا فتور أو ضعف)، إنك مستطيع ذلك، مستطيعه بأن تجعل لنفسك نصيبًا من السرور بالعظمة. فإن كل عظيم لا يزال أبدًا جديدًا حارًا مملوءًا بالحياة».
* * *
ينتقل الأستاذ العقاد إلى رأى جيتى فى مبادئ الثورة الفرنسية، مبديًا أنه قد يكون من اللغو الإسهاب فى ذلك لأن المفترض ألاَّ تخالف آراءه ما فطر عليه من إيثار السكينة والعزلة الفردية ونفور العاطفة بينه وبين من حوله، ولكن الأستاذ العقاد يتغيّا أن ينقل هنا فلسفته العلمية فى النظام الذى يراه فى سنن الطبيعة.
ففى كتابه عن علم تركيب الأجسام الحية يقول جيتى: «كلما نقص تركيب البنية عظُم التشابه بين أجزائها وعظُم التشابه بين كل جزء وبين مجموعها. وكلما كملت البنية عظُم الخلاف بين الأجزاء. ففى الحالة الأولى تكون الأجزاء تكرارًا متفاوتًا للمجموع، وفى الحالة الثانية تختلف الأجزاء عن المجموع كل الاختلاف.
«كذلك كلما تشابهت الأجزاء قلّ خضوع كل منها للآخر، فخضوع الأجزاء ينبئ عن مرتبة عالية فى التكوين».
ومع أن هذه الفلسفة العلمية تصح فى العلم والسياسة، وتؤيد آراء الأحرار ولا تؤيد آراء المحافظين، إلاَّ أن جيتى مع معارضته لمبادئ الثورة الفرنسية يرى أن الثورات تقع بسبب خطأ الحكومات وأن أفضل الحكومات هى التى تعلمنا أن نحكم أنفسنا، ثم تراه يحذف صيحات الحرية من الطبعات الأخيرة لروايته «جوتز»، ويتساءل: «ما فائدة الحرية الزائدة إذا كنا لا نستطيع أن ننتفع بها!».
وقد توسع جيتى فى ختام « رحلات ولهلم ميستر » فى الكلام عن الحكومات والأوطان وحقوق الإنسان فى بلده وغير بلده، فنصح بالرحلة والتنقل إلى حيث يفيد الإنسان.. فقد يكون فى بلده عاطلٌ متبطلٌ ولا يظهر عليه ذلك لساعته. أما فى الغربة فالرجل الذى لا نفع فيه لا يلبث أن ينكشف. وقال: «ولقد طالما قيل إنه لا حيثما رضيت فهناك وطنى. وأولى أن يقال بل حيثما أفدت فهناك الوطن». ثم قال: «على هذه الصفة نستطيع أن نحسب أنفسنا أعضاء فى جامعة واحدة فى العالم بأسره. وهى فكرة بسيطة جليلة سهلٌ على الإنسان تحقيقها بالفهم والاقتدار، فالاتحاد قوة كبرى : فلا انقسام إذن ولا خصومة بيننا. وليتعود كل منّا أن يرى نفسه بغير صلة دائمة تقيده بمكانه، ولينشد الدوام فى نفسه لا فيما حوله. فهنالك هو واجدٌ واجبه وهنالك فلينعم به وليزده، وكل من وقف نفسه لألزم الحاجات وأقر بها فهو متقدم فى طريقه على ثقة فى جميع الأحوال، أما الذين ينشدون الأرفع والأكمل فيفتقرون إلى حكمة أعظم وأقدر حتى فى اختيار الطريق».
يرى جيتى ويقول إن الإنسان لا يكفى نفسه ولا يستغنى عن الجماعة، ثم يقول إنه علينا واجبان ينبغى أن نأخذ بهما أنفسنا ونلتزم بهما أشد الالتزام. أولهما أن نوقر كل عبادة دينية فجميع العبادات تلتقى على اختلافها فى العقيدة. وثانيهما أن نوقر الحكومات على جميع أشكالها، ومتى كانت الحكومة تهدى إلى العمل المدبر وتقوم على تشجيعه، فإن علينا أن نعمل وفق ما تفرضه السلطة المقررة وترومه، أينما قُسِمَ لنا أن نكون.
هذه النصائح توافق طبيعة جيتى فى صميمها، فهو عالمى لأنه فردى، وليس كل عالمى فرديًّا على هذا المثال.
عرفته البارونه « فون شتين » حين سمَّته باسم «اللاّما» كاهن التبت العاكف المتعبد على رأس جبله فى نجوة عن العالمين، فقد عاش جيتى فى صومعة من نفسه، وعاش كاللاّما فى سكينته وبعده.
وخشية أن ينبهم فهم عبقرية جيتى، يختم الأستاذ العقاد بالإشارة إلى أنه مهما نقول فى «راحة» جيتى، فلا ينبغى أبدًا أن ننسى أنها راحة الذهن الكبير.
رجائى عطية
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