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إصدار قواعد لحماية المستهلك ماليا
الأربعاء 07 فبراير 2018 12:08 م
البنك المركزي المصري
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البنك المركزي المصري
بسيونى: تدشين وحدة لتلقى الشكاوى
%32 نسبة الشمول المالى فى مصر
كشف خالد بسيونى رئيس وحدة الشمول المالى بالبنك المركزى عن قرب إصدار قواعد حماية مستهلكى الخدمات المالية مع تخصيص وحدة بالبنك لتلقى الشكاوى وحلها فى هذا الإطار.
قال إن القواعد الجديدة تركز على ضمان حقوق عملاء القطاع المصرفى خاصة مع السعى لنشر وتعميق الشمول المالى الذى يستهدف توفير خدمات مالية لكافة فئات المجتمع.
وينص مشروع قانون الجهاز المصرفى الجديد، الجارى إعدادها، على تولى البنك المركزى حماية حقوق مستهلكى الخدمات المالية والمصرفية، وفحص الشكاوى المقدمة منهم، والعمل على حلها، ومنع المنافسة الضارة والممارسات الإحتكارية فى القطاع المصرفى، كما اقترح وضع آلية لفض المنازعات بين العملاء ومقدمى الخدمات بما يكفل التعويض العادل لهم، وإمكانية تطبيق عقوبة على الجهة المخالفة اذا لزم الأمر.
أضاف بسيونى فى تصريحات لـ«المال»، أمس، على هامش مؤتمر التكنولوجيا المالية، أن القواعد ستلزم مقدمى الخدمات بالإفصاح عن كافة مصروفات وشروط خدماتها للعملاء وزيادة وعى وثقافة العميل بالخدمة المقدمة.
لفت الى أن نسبة الشمول المالى فى مصر تبلغ حاليا %32 من إجمالى عدد من لهم حق الإنتخابات وسيعمل المركزى على تعزيز هذا الرقم فى الفترة المقبلة.
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