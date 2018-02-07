دراسة لإنشاء خط ملاحى مباشر بين القاهرة والبرازيل

سفينة حاويات بمتوسط حمولة 145 ألف طن

❒ مفاوضات مع 4 دول للانضمام لاتفاقية تجمع «الميركسور»



محمد ريحان عمر سالم



قال روبنز حنون، رئيس غرفة التجارة العربية البرازيلية، إن اجتماعات مجلس الأعمال المصرى البرازيلى، انتهى إلى دراسة إنشاء خط ملاحى بين مصر والبرازيل، لتسهيل حركة التجارة بين البلدين.



أضاف حنون خلال ندوة مشتركة بين الغرفة والمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أمس، أن هناك توقعات بارتفاع الصادرات المصرية إلى البرازيل بقيمة 340 مليون دولار، خلال العام المقبل، لتسجل 500 مليون دولار، مقارنة 160 مليون دولار حالياً، فى الوقت الذى يصل حجم الواردات المصرية من البرازيل إلى 1.9 مليار دولار.



كشف حنون عن أن هناك زيادة فى حجم الصادرات المصرية للبرازيل %65 خلال عامى 2016 و2017، فى مجالات أبرزها أسمدة ومنتجات كيماوية، ومواد معدنية، والقطن، ومنتجات غذائية، لافتاً إلى أن أبرز الصادرات المصرية للبرازيل تتمثل فى المواد الغذائية، وزيت الزيتون، والسجاد، والأسمدة، والنجف، وأدوات الديكور.



أشار إلى هناك ترحيب من جانب تجمع دول الميركسور، فى إعفاء بعض المنتجات المصرية المصدرة للتجمع، لافتاً إلى أن مناقشات بدأت منذ فترة مع لبنان وتونس والأردن والمغرب، للانضمام لاتفاقية تجمع دول الميركسور، كما أن المنظمة تسعى لفتح مناقشات مع دول الخليج والجزائر.



ويضم تجمع الميركسور للدول التى ترتبط باتفاقية تجارة حرة، كل من البرازيل، والأرجنتين، وأورجواى، وباراجواى، ومصر، وشيلى، وبوليفيا، وبيرو، وجويانا، والإكوادور، وسورينام، وكولومبيا، وفنزويلا،، ويصل إجمالى تعداد تلك الدول إلى أكثر من 270 مليون نسمة، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ منذ سبتمبر 2017.



أكد حنون أن أكثر الصعوبات التى تواجه رجال الأعمال هى بعد المسافة بين البلاد، واللغة، ما يصعب على رجال الأعمال المصريين التواصل مع نظائرهم البرازيليين، ما تسبب فى عزوف البعض عن السوق البرازيلية، والبحث عن أسواق أخرى أقرب، أو لديهم لغة يمكن اقتحام السوق من خلالها.



أوضح حنون، أنه من المقرر تنظيم منتدى عربى برازيلى، خلال أبريل المقبل، بمشاركة 350 رجل أعمال برازيلى، وتستهدف الغرفة عمل أجندة خاصة برجال الأعمال المصريين، ويتضمن المنتدى 6 جلسات نقاش عن الأمن الغذائى، وعن الابتكار، والتكنولوجيا، والإحلال، والطاقة المتجددة واللوجستيات، وصورة المنتجات العربية فى السوق البرازيلى.



أكد ضرورة تنظيم لقاءات مشتركة بين الجانبين، ورجال الأعمال المصريين، والبرازيليين، والسلاسل الغذائية الكبرى، والتقرب بشكل أكبر للمجتمع البرازيلى.



وذكلا البرازيل تستهدف تصدير المواد الخام وتصنيعها بمصر، وإعادة تصديرها لتجمع دول الميركسور، والاستثمار فى منطقة قناة السويس، وزيادة الاستثمارات المصرية بالبرازيل.