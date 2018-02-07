الزراعة تبدأ ترشيد استهلاك المياه بمنع التقاوى الشرهة

وزير الزراعة الجديد

❒ إطلاق حملة قومية للحد من الهدر بمشاركة «الرى» و«الأوقاف» ومبادرة من «الجيزة»



الصاوى أحمد



قرر وزير الزراعة الدكتور عبدالمنعم البنا، تشكيل لجنة فنية من رؤساء القطاعات والمراكز البحثية، التابعة للوزارة، للمشاركة فى تنفيذ الحملة القومية لترشيد استخدام مياه الرى فى الزراعة والشرب.



كشف مسئول بارز فى الوزارة أن دور الأخيرة فى هذه الحملة يكمن فى ترشيد استهلاك مياه الرى عبر توفير «تقاوى» وبذور غير شرهة، فى استهلاكها للمياه كبديل للأصناف الحالية التى تستنزف كميات كبيرة منها.



وبحث البنا، والدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أمس الثلاثاء خلال اجتماع عُقد بمقر الأخيرة، الخطوات التنفيذية لإطلاق حملة ترشيد استخدام المياه لتشمل كل محافظات الجمهورية.



وطبقا للمسئول فإن وزارة الزراعة ستشارك خلال اجتماعات الحملة المرتقبة عبر اللجنة المشكلة من عضوية رؤساء مراكز البحوث الزراعية الدكتور محمود مدنى، والدكتور مجدى عبدالله، مدير إدارة التقاوى، والدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، وذلك بتكليفات من البنا.



وأطلقت الحكومة ممثلة فى وزارات الزراعة واستصلاح الأراضى، والأوقاف، والموارد المائية والرى، أمس، حملة قومية لترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة منها، من خلال تكثيف عمليات الإرشاد والتوعية للمواطنين فى المحافظات بضرورة الحفاظ على المياه.



وحددت «الزراعة» 53 صنفًا من تقاوى بعض المحاصيل الإستراتيجية الموفرة للمياه والتى تتأقلم مع الظروف البيئية والمناخية المتباينة، بحيث يتم التركيز على إكثارها خلال الفترة المقبلة، منها 7 أصناف من محصول الأرز، و11 نوعا من الذرة البيضاء، و12 من الذرة الصفراء، و15 صنفا من محصول القمح، و8 أصناف من محصول الفول البلدى.



وطبقا لخطة الزراعة، تم وقف إنتاج تقاوى الإكثار المتداولة لحوالى 42 صنفا من المحاصيل الإستراتيجية، منها 9 أصناف من محصول الأرز ومثلها من القمح، و6 الفول البلدى، فضلاً عن 18 صنفًا من محصولى الذرة البيضاء والصفراء، وذلك ترشيداً لاستهلاك المياه المستخدمة فى الرى.



وأكد «البنا»، فى تصريحات صحفية -أمس - أن تلك الخطوة من شأنها تقليل استهلاك المياه المستخدمة فى الرى، فى ظل ظروف الندرة المائية فى الوقت الراهن، لافتاً الى أن تلك الأصناف تعطى إنتاجية عالية، ومقاومة للأمراض، وتتأقلم مع الظروف المائية والمناخية المختلفة.



وقال محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن المنهج الدينى الصحيح يؤكد ضرورة ترشيد المياه بغض النظر عن الكميات المتاحة، مضيفًا أن هناك خطة توعوية تشارك فيها الحكومة، ستضم مسئولاً من كل وزارة فى المحافظات، من أجل ترشيد استهلاك المواطنين من المياه فى الزراعة وغيرها من الاستخدامات.



بينما أكد الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، أهمية ترشيد المياه للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، لافتاً إلى أنه تم وضع خطة من 4 محاور هى التنقية، والترشيد، والتنمية، والتوعية لتنفيذ ذلك، بجانب عمل نموذج لتطوير نظام الرى فى محافظة الفيوم.



بدورها اطلقت محافظة الجيزة أمس مبادرة للحفاظ للحد من هدر المياه بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى.



واتفق الوزراء على تشكيل لجنة ثلاثية، تعقد اجتماعات تنفيذية لوضع الآلية المناسبة لنشر خطط التوعية، ومتابعة تنفيذها بالمحافظات المختلفة، لتحقيق الأهداف المرجوة منها.



ويشمل برنامج التوعية والإرشاد، نشر برامج التوعية بترشيد الاستهلاك فى جميع الجهات الحكومية وبخاصة: المساجد، المدارس، مراكز الشباب، والتجمعات المختلفة، بواقع 100 لقاء شهرى، فضلاً عن تخصيص 5 خطب بواقع خطبة كل 4 أشهر، للحديث حول أهمية المياه والحفاظ عليها وترشيد استخدامها وتعظيم الاستفادة بكل قطرة، فضلاً عن التوسع فى ندوات التوعية المشتركة وتنظيم القوافل فى القرى والنجوع والكفور مع التركيز على المناطق ذات الأولوية.