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بنـــوك
المركزى يدرس إطلاق صندوق لتمويل الابتكارات بمليار جنيه
الأربعاء 07 فبراير 2018 11:45 ص
البنك المركزي المصري
أخر الأخبار
البنك المركزي المصري
محمد سالم
كشف محافظ البنك المركزى طارق عامر، اليوم الأربعاء، عن سعى البنك لتأسيس صندوق رأسمال مخاطر بقيمة بمليار جنيه لتمويل الابتكارات الجديدة.
جاء ذلك خلال مشاركته فى اليوم الثانى لمؤتمر تكنولوجيا المالية سيملس شمال إفريقيا اليوم الأربعاء.
قال عامر ان البنك يدعم المواهب الشابة والأفكار الرائدة وسيتم التعاون مع جهات حكومية مختلفة فى تمويل المشروعات عبر الصندوق
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