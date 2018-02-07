البورصة تعوض خسائرها.. وتصعد بمستهل تعاملات اﻷربعاء

البورصة 6

أسماء السيد



استهلت البورصة المصرية، جلسة -اليوم اﻷربعاء- على صعود جماعي، بدعم من التماسك الذي لحق بمؤشراتها بتعاملات أمس.



وصعد مؤشر البورصة الرئيسي 1.8% ليسجل 14987.9 نقطة، واﻷسهم الصغيرة والمتوسطة 1.6% عند 852 نقطة، والمؤشر متساوي اﻷوزان "egx50" بنحو 1.9% عند 2648 نقطة، ونظيره اﻷوسع نطاقًا "egx100" بـ 1.5% عند 2040 نقطة.



وبلغت قيم التداول على اﻷسهم 111.6 مليون جنيه، ومن إجمالي اﻷسهم المتداولة والبالغة 117 سهمًا، وسيطر الارتفاع على أداء 82، وتراجع 3 آخرين، فيما لم يتغير 32 آخرين.



واتجهت تعاملات المصريين للبيع بقيمة 10 ملايين جنيه، وتعاملات العرب واﻷجانب للشراء بصافي قيمة بلغت 2.4 مليون و7.7 مليون جنيه على التوالي.



يُذكر أن البورصة تعرضت بمنتصف تعاملات، أمس، لهبوط عنيف وتراجع مؤشرها الرئيسي بـ 2% عند 14648 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 2.7% عند 835 نقطة، لتحاول التماسك بنهاية الجلسة بعض الشئ، وسجل المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.63% عند مستوى14717 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 2.44% عند مستوى 838 نقطة.