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تأميـــن
التأمين يجنى ثمار التعويم
الأربعاء 07 فبراير 2018 11:13 ص
انخفض السعر الرسمي للجنيه إلى النصف منذ التعويم
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❒«الحياة» تستحوذ على نصيب الأسد.. وفاتورة التعويضات تلامس 10.7 مليار
كتب-
ماهر أبوالفضل
:
رفعت سوق التأمين المصرية من حصيلة أقساطها المباشرة، لتصل الى 32.2 مليار جنيه خلال 11 شهرا – الفترة من أول يناير حتى نهاية نوفمبر 2017 - مقابل 21 مليارًا حصيلة الأقساط فى الفترة المقابلة من 2016.
واستحوذت شركات تأمينات الحياة على نصيب الأسد من الأقساط، بإجمالى 21.1 مليار جنيه، مقابل 11.1 مليار لشركات الممتلكات.
وقال مسئول تأمينى بارز إن الزيادة الضخمة فى أقساط السوق جاءت نتيجة تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، والذى أدى إلى إعادة تقييم أصول العملاء، بما يتلاءم مع القيمة السوقية لها، ما أدى لزيادة الأقساط التى يسددها لشركات تأمينات الممتلكات، وفى المقابل استفادت تأمينات الحياة من قرار تحرير سعر الصرف، عبر زيادة مبالغ تأمين الوثائق المصدرة لعملائها.
وخاطبت الشركات -عبر الاتحاد المصرى للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية- عملائها فى ديسمبر 2016، بضرورة إعادة تقييم أصولهم المؤمن عليها بعد تحرير سعر الصرف للحصول على تعويضات مناسبة تلائم الزيادات الجديدة فى القيم السوقية.
ووفقا للإحصاءات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية منتصف أمس الأول الاثنين، بلغ إجمالى الوثائق الجديدة بشركات الممتلكات فى الشهور الأحد عشر الأخيرة من العام الماضى 5.7 مليار جنيه، مقابل 5.4 مليار للوثائق المجددة.
ويقصد بالوثائق الجديدة العملاء الجدد ممن تصدر لها وثائق تأمين لأول مرة، سواء أفرادا أو مؤسسات، أما الوثائق المجددة فيقصد بها عملاء حاليون لدى شركات تأمين وتم تجديد عقودهم لعام جديد.
فى السياق ذاته، توزعت أقساط تأمينات الحياة البالغة 21.1 مليار جنيه، بواقع 19.3 مليار للعقود السارية، مقابل 1.8 مليار للجديدة.
والعقود السارية فى تأمينات الحياة هى الوثائق التى أصدرها الأفراد من الشركات لآجال طويلة وتتم زيادة مبالغ تأمينها- سواء بطلب من الشركة أو برغبة العميل- لتتناسب مع التغيرات الاقتصادية، أما العقود الجديدة فهى التى تصدر لأول مرة لعملاء جدد.
وبلغت فاتورة التعويضات التى سددتها سوق التأمين حتى نهاية نوفمبر الماضى 10.7 مليار جنيه فى نشاطى الحياة والممتلكات، مقابل 9.1 مليار فى الفترة المقابلة من 2016.
وسجل نصيب شركات الممتلكات من فاتورة التعويضات 4.6 مليار جنيه، مقابل 6.1 مليار لشركات تأمينات الحياة.
وثيقة التأمين/ بوليصة التأمين
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