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اقتصاد وأسواق
البنا يبحث آلية تحقيق التنمية الزراعية بجنوب سيناء
الأربعاء 07 فبراير 2018 11:10 ص
اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء
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اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء
الصاوي أحمد
بحث الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأربعاء، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، تكثيف سبل التعاون بين الجانبين لتحقيق التنمية الزراعية الشاملة بالمحافظة.
وأكد وزير الزراعة، خلال اللقاء الذي عُقد بديوان وزارة الزراعة بالدقي، أن جنوب سيناء تعد من المحافظات الواعدة في مصر، والتي تشملها خطط التنمية الزراعية الشاملة، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة الحالية، على تحقيق تنمية زراعية شاملة في سيناء، ورفع مستوى معيشة أبنائها والحفاظ على استقرارهم.
وقال البنا إنه سيتم إرسال قوافل بيطرية وإرشادية لمحافظة جنوب سيناء، لتقديم الدعم الفني للمربين، وتحصين الماشية، وتوعيتهم بتطبيق التقنيات الحديثة للفحص التناسلي والتلقيح الاصطناعي والجراحة والتحسين، فضلًا عن تنظيم عدد من الندوات الإرشادية والتدريبية لصغار المربين.
وأشار إلى أن وزارة الزراعة حريصة على دعم كل المزارعين والفلاحين والمربين بكل قرى محافظات الجمهورية بما يتماشى مع خطة الدولة لتحقيق التنمية بهذه المحافظات، لافتًا إلى ذلك واجب أصيل لوزارة الزراعة، وأن هدفها الأساسي هو خدمة المزارع والمربي، وتوصيل الخدمة لها دون أي عناء، ورفع العبء عن كاهله.
وبحث الجانبان سبل التوسع في إنشاء مزارع للإنتاج الداجني بمحافظة شمال سيناء، خاصة في مدينة الطور، بما يسهم في زيادة فرص الاستثمار في هذا المجال بالمحافظة، وتعد صناعة الدواجن من المشروعات القومية الواعدة التي يجب أن تتضافر كل الجهود للنهوض بها نظرًا لأهميتها في إتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة المباشرة وغير المباشرة بمشاركة القطاع الخاص، والاستفادة بالتكنولوجيات المتطورة التي يجلبها المستثمرون، وتحقيق إضافة حقيقية إلى الاقتصاد القومي من خلال المنتجات التي تقوم عليها تلك المشروعات.
وزارة الزراعة
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