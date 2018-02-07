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بنـــوك
بعد السيطرة على اتجاهات التضخم.. المركزى يبدأ سياسة نقدية توسعية
الأربعاء 07 فبراير 2018 10:54 ص
طارق عامر 1
أخر الأخبار
طارق عامر 1
عامر: المبادرات حمت الأسواق من آثار «الفائدة المرتفعة»
مناقشة تدشين بنك رقمى لمواكبة تطور تكنولوجيا المدفوعات
كتب ـ محمد سالم:
يعتزم البنك المركزى التحول تدريجيا عن سياسة التقييد النقدى التى شرع فى إتباعها مع تحرير سعر الصرف فى نوفمبر من العام قبل الماضى، وقال محافظ البنك طارق عامر فى تصريحات، أمس، على هامش مشاركته فى مؤتمر التكنولوجيا المالية، سيملس شمال افريقيا «سنقوم بإتباع سياسة نقدية توسعية فى الفترة القريبة، لكن يجب التأكد أولا من السيطرة على التضخم حتى لا نضطر للعودة مرة أخرى الى الوراء».
وكان صندوق النقد أوصى فى مراجعته الثانية لبرنامج الإصلاح الإقتصادى بضرورة توخى الحذر قبل تخفيف السياسة النقدية للبنك المركزى خاصة ان معدلات التضخم لا تزال مرتفعة.
وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى نهاية الأسبوع المقبل لبحث أسعار الفائدة، وتعنى السياسة النقدية التوسعية قيام البنك المركزى بخفض معدلات الفائدة على الإيداع والإقراض بغرض تعزيز تمويل الإستثمارات الجديدة.
وكان «المركزى» قد رفع معدلات الفائدة بنحو %7 منذ تعويم سعر الجنيه، وتتراوح معدلات إقراض الشركات بالبنوك حالياً بين «20 - %22» وهى مستويات مرتفعة ساهمت فى عزوف الشركات الكبرى عن الإقتراض وقيام بعضها بعمليات سداد معجل لتسهيلاتها القائمة.
إلا أن «عامر» أشار الى ضعف أثر الفائدة المرتفعة على الإستثمار نظرا لقيام البنك المركزى بتدشين عددا من المبادرات التى توفر قرض ذات عائد منخفض للشركات الصغيرة لا يتعدى %5 وتمويل شراء الماكينات للمشروعات الصناعية بفائدة %7 ورأس المال العامل %12، مؤكدا أن هذه المبادرات كانت بمثابة حماية ودفاع لهذه الشركات، أما الكيانات الكبرى فلديها من الأرباح التى تمكنها من تخطى مرحلة الإصلاح.
فى سياق آخر، قال المحافظ أن حجم تدفقات النقد الأجنبى الى الأسواق المحلية بلغ 100 مليار دولار منذ تعويم العملة المحلية وساهم ذلك فى تسجيل الإحتياطى الأجنبى بالبنك المركزى مستوى غير مسبوق بلغ 38.2 مليار دولار فى يناير الماضى.
كما كشف «عامر» فى كلمته الإفتتاحية بالمؤتمر عن مناقشة المركزى إنشاء بنك رقمى لمواكبة التطور التكنولوجى فى المدفوعات والشمول المالى.
ودعا المحافظ جميع المؤسسات واللاعبين فى مجال التكنولوجية المالية للتواصل مع خبراء البنك المركزى، وتعهد بتقديم الدعم المطلوب فى هذا الإطار كما أكد أهمية التحول من الاستثمار فى الآلات والمعدات، إلى الاهتمام بالمواهب والعقول وتطويرها.
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