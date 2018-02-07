غلق طريق العلمين الصحراوي بسبب الشبورة

الشبورة الصباحية

وكالات:



أعلنت الإدارة العامة للمرور غلق طريق العلمين الصحراوي بسبب انعدام الرؤية جراء الشبورة المائية.



ودعا اللواء عصمت الأشقر مدير الإدارة العامة للمرور، في تصريحات صحفية، قائدي السيارات بضرورة الالتزام بقواعد السير الآمنة وتعليمات رجال الأمن حفاظا على حياتهم.



وطالب الأشقر بالحرص على عدم قيادة السيارة إلا مع اتضاح الرؤية، وتهدئة السرعة وإضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع تشغيل النور الأمامي في الوضع المنخفض مع استخدام أنوار الشبورة إن وجدت، فضلا عن استخدام أنوار الانتظار حتى تكون المركبة مرئية بالنسبة للغير، خاصة للقادم من الخلف.