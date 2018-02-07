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نقل وملاحة
جمارك السلوم تحبط محاولتي تهريب نقد أجنبي
الأربعاء 07 فبراير 2018 01:13 ص
منفذ السلوم
أخر الأخبار
منفذ السلوم
وكالات:
أحبطت جمارك منفذ السلوم البري محاولتي تهريب كمية من النقد الأجنبي، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح صحفي إنه تم الاشتباه في سائق سيارة نقل متجهة إلى ليبيا، وبتفتيشه تبين وجود 45 ألف دينار ليبي.
وأضاف المصدر أنه أيضا تم الاشتباه في راكب مسافر إلى ليبيا، وبتفتيشه تم العثور على 20 ألفا و400 يورو مخبأة داخل أمتعته الشخصية.
وقرر أحمس بكري، مدير عام جمارك السلوم، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي.
مصلحة الجمارك
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