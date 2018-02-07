رغم مستقبل جنرال إلكتريك الغامض.. النقل تصر على شراء 100 جرار منها

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كشف مصدر مسؤول بهيئة السكك الحديدية، أن تعاقد وزارة النقل مع جنرال إلكتريك الأمريكية بشأن توريد 100 جرار جديدة لتدعيم أسطول هيئة السكك الحديدية غير مدروسة، خاصة وأن الشركة سبق أن وردت 81 جرارا خلال 2009 وظهرت بهم مشكلات فنية.





وأضاف المصدر أن الشركة الأمريكية رفضت تحمل نفقات إصلاح الجرارات فى صفقه يشوبها فساد مما أضطر هيئة السكك الحديدية إلى الاستغناء عنهم وتسكينهم في المخازن.





وذكر أنه رغم تلك المشكلات تصر وزارة النقل على إسناد عمليات توريد 100 جرار أخرى لشركة جنرال إلكتريك.





في سياق متصل، قالت وكالة بلومبيرج الإخبارية الأمريكية إن مجموعة جنرال اليكتريك تنوي تفكيك عدد من الشركات التابعة لها بعد تراجع أسهمها في البورصة بنحو 46% وتكبدها خسائر قيمتها 10 مليارات دولار خلال الربع الأخير من 2017.





ونقلت الوكالة تصريحات جون فلانري المدير التنفيذي الحالي للمجموعة، قوله إن مجموعته عانت في عام 2017 من كبوة مالية وحققت أسوء نتائج في تاريخها، خاصة وان المجموعة قامت مؤخرا بشراء عدد من الشركات لم تحقق العائد منها أبرزها شركة الستوم الفرنسية .





وذكرت الوكالة في تقرير لها ان لجنة الأوراق المالية والبورصات فتحت تحقيقًا عاجلا في خسائر الشركة المتواصلة، خاصة بعد خسارتها 10 مليارات دولار في الربع الأخير فقط من عام 2017 متأثرة برسوم بقيمة 6.2 مليار دولار لزيادة احتياطيات تأمين رأسمالها، بالإضافة إلى الانخفاض الحاد في الأرباح في قطاعي الطاقة والنقل.





وأشارت الوكالة إلى أن مجموعة الكتريك تنوي بيع أصول بنحو 20 مليار دولار خلال عامين بهدف وقف نزيف خسائرها، من ضمنهم بيع شركة للأعمال المنزلية إلى مجموعة هاير الصينية، بالإضافة إلى منحها حق استخدام علامتها التجارية، كما ستخفض إلكتريك حصتها من الأسهم إلى النصف في بورصة وول ستريت.

وأوضحت الوكالة أنه منذ انتخاب الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، حققت معظم الشركات الأمريكية طفرة كبيرة في الأسهم، على عكس جنرال إلكتريك التي فقدت 46 في المئة من أسمهما في عام 2017 الذي يعد الأسوأ في تاريخها على مدار 126 سنة، بما يعادل 120 مليار دولار من رأس مالها.





وأضافت "بلومبيرج" أنه بعد بضعة أشهر تقاعد "إملت" كرئيس تنفيذي للمجموعة في الصيف الماضي، وتولى جون فلانري كرئيس تنفيذي جديد ليعلن عن صدمة جديدة للمجوعة حيث أعلن أن أرباح المجموعة طفيفة ووصلت بالكاد إلى نصف تقديرات المحللين.



