خسائر جميع البورصات بقيادة الدوحة ومصر

خسائر أسعار البترول

خالد بدر الدين



هبطت مؤشرات جميع البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات، اليوم الثلاثاء، بقيادة الدوحة ومصر والسعودية، مع استمرار هبوط الأسهم العالمية التى خسرت أكثر من 4 تريليونات دولار خلال 5 جلسات، تكبدت خلالها خسائر حادة قوضت الثقة في موجة الصعود التي شهدتها سوق الأسهم الأمريكية منذ أكثر من 10 سنوات.



وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر بورصة الدوحة هوى بأكثر من 2.1% ليسجل 8651 نقطة، وخسر سعر سهم شركة السلام العالمية للاستثمار حوالى 3.2%، وكان الأكثر تداولا في السوق بعد أن هوى السهم بالحد الأقصى اليومي البالغ 10% في الجلسة السابقة.



وخسر مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية حوالى 1.6% ليصل إلى 7466 نقطة مع تجاوز الأسهم الخاسرة لتلك التي حققت مكاسب بواقع 169 إلى 13، وواصلت أسهم شركات الأسمنت هبوطها بعد مكاسب قوية الأسبوع الماضي، وانخفض سعر سهم شركة أسمنت الجوف 3.3%.



وهبط أيضا سعر سهم شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدجلف) 5% بعد أن تراجع حوالي 10% في كل من الجلستين السابقتين بسبب هيئة السوق المالية السعودية التى أعلنت أنها قد تعلق تداول أسهم الشركة أو تلغي إدراجها بعد قرار البنك المركزي منعها من إصدار أو تجديد أي وثائق للتأمين إلى أن تزيد رأسمالها بالقدر اللازم لمعالجة انخفاض هامش الملاءة المالية.



كما هبط المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بحوالى 1.6% ليصل إلى 14718 نقطة، وانخفض أيضا مؤشر سوق مال دبي العام بنفس النسبة لينزل إلى 3326 نقطة، مع تجاوز الأسهم الهابطة لتلك التي حققت مكاسب بواقع 32 إلى 3.



وتراجع مؤشر بورصة الكويت بأكثر من 1.3% ليرتد إلى 6624 نقطة، بينما خسر مؤشر سوق مال أبوظبي العام أكثر من 0.9% ليسجل 4541 نقطة.



كما تراجع مؤشر بورصة مسقط بحوالى 0.8% لينزل إلى 5012 نقطة، بينما انخفض مؤشر بورصة البحرين بنسبة أقل 0.4% ليستقر عند 1339 نقطة.