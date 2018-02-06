برلمانية: نتوقع مشاركة 25 مليون عامل بالانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية

أحمد صبرى



قالت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب وأمين لجنة المرأة باتحاد العمال، إنها تتوقع مشاركة 25 مليون عامل فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدة أن هناك عدة ندوات يتم تنظيمها من الاتحاد للتوعية بأهمية المشاركة فى الانتخابات.



وأضافت فى مداخلة هاتفية لها مع برنامج "90 دقيقة" على قناة المحور أن الكثير من عمال مصر لا يعلمون شيئا عن الإنجازات، لذلك يجب نشرها، وتعريف العاملين حتى يكون هناك إدراك كامل لوضع البلاد.