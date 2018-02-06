صندوق النقد: أسس الاقتصاد العالمي قوية رغم اضطرابات الأسواق

صندوق النقد

رويترز



قال موريس أوبستفلد، كبير الخبراء الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، إن أسس الاقتصاد العالمي قوية، رغم الاضطرابات في أسواق الأسهم مؤخرا مع زيادة في التجارة والاستثمار ونمو أسرع من المتوقع في الاقتصادات الكبرى.



وأضاف في بث مباشر على فيسبوك أوبستفلد "في الأيام القليلة الماضية شهدنا اضطرابا في الأسواق حول العالم، لكن الأسس الاقتصادية قوية بالفعل.. نحن نرى هذه الأسس تتحسن منذ منتصف 2016، ونرى نموا يستند إلى قاعدة عريضة جدا".