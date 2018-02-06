مستخلصي الإسكندرية تطالب بتداول المعلومات بين الجمارك والهيئات

مستخلصو الجمارك

معتز محمود:



طالبت شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، مصلحة الجمارك بضرورة وجود تداول للمعلومات بين الجمارك والهيئات المتعاملة داخل الموانئ والمتعاملين معهم بإحاطتهم بما هو جديد بالنشر لإمكان الوصول بالمنظومة لأسهل الطرق لتطبيق العمل على أرض الواقع.



وأكدت الشعبة فى مذكرة لمصلحة الجمارك أهمية تحسين إدارة الداتا، بحيث تؤدى عملها فى يسر من حيث توفير أجهزة الاتصال أو المناقشة فى الرسائل المعروضة من خلال آلية قانونية يتم وضعها للوصول بسرعة إنهاء الإجراء الجمركى التابع لهم.



أما بالنسبة لترشيح أعضاء اللجان الفرعية، فأشارت الشعبة، فى مذكرتها إلى أنها هى المسئول الأول عن مستخلصى جمارك الإسكندرية، طبقًا للقرار الوزارى رقم 84 لسنة 1989 ليس لديها مانع من التواصل مع الإدارات والجهات المعنية بالعملية الجمركية، وإشراكها فى القرارات بحيث يمكن عن طريقها إخطار كل المتعاملين باللوائح والقرارات التى يتم اتخاذها لتصب فى النهاية بالإسراع فى العملية الجمركية.



وحول إدارة المتعاملين بالجمارك، فأوضحت الشعبة أنه يجب تحديثها بأجهزة حاسبات آلية لاستيعاب البيانات، ويتم إخطار المتعامل فى مدة لا تتعد شهرًا بالمستند المنتهى ولا تتعطل الرسائل داخل الدوائر الجمركية لأسباب يمكن تفاديها بشيء من المرونة لتفادى الغرامات التى تسدد للخطوط الأجنبية بالعملة الأجنبية.



كما طالبت الشعبة بتخفيف القيود والقرارات الإدارية والمنشورات، لتكون هناك تعليمات ثابتة ومعلنة للجميع، مما يساعد على سرعة تطبيق المنظومة الجمركية بأسرع وقت.



وقال جابر مختار، رئيس لجنة شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، إن الشعبة طالبت بذلك فى مذكرة لرئيس المصلحة، د. مجدى عبدالعزيز، خلال مشاركته فى ورشة العمل الخاصة ببناء منظومة النافذة الواحدة الوطنية للتجارة العابرة للحدود، بالإسكندرية وتضمنت مطالب أخرى.



وأضاف لـ"المال" أن الشعبة اقترحت أن تقوم مصحة الجمارك بإنشاء إدارة مختصة بالاتصال وتبادل المراسلات مع كل سفارتنا بالخارج وبعرض مستند الأسعار الواردة على أصحاب الشأن، والتوقيع عليها بالعلم والموافقة لمواجهة مشكلة تدنى الأسعار التى ترد بها بعض البضائع.