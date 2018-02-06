مؤسس ويكيليكس يخسر دعوى إسقاط أمر بريطاني باعتقاله

ويكيليكس

رويترز



رفضت محكمة بريطانية، اليوم، مسعى قانونيًا لجوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس لإلغاء أمر بالقبض عليه.



ويتحصن أسانج (46 عامًا) بسفارة الإكوادور في لندن منذ أكثر من 5 سنوات خشية تسليمه للولايات المتحدة.



وإذا غادر السفارة ستعتقله الشرطة البريطانية لمخالفته شروط الكفالة في يونيو 2012 باللجوء إلى السفارة تجنبًا لتسليمه للسويد؛ حيث يواجه مزاعم عن جريمة اغتصاب ينفي حدوثها.



وأسقطت القضية السويدية منذ ذلك الحين لكن السلطات البريطانية ما زالت تعتبر أسانج مخالفا لشروط الكفالة.



وقال أسانج إنه كان يخشى أن تسلمه السويد للولايات المتحدة لمحاكمته بسبب نشر موقع ويكيليكس للعديد من الوثائق العسكرية والدبلوماسية السرية في أحد أكبر وقائع تسريب معلومات في تاريخ الولايات المتحدة.