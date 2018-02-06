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نقل وملاحة
ميناء بورسعيد السياحي يستعد لاستقبال اليخت DYTAN
الثلاثاء 06 فبراير 2018 07:39 م
ميناء بورسعيد
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ميناء بورسعيد
بورسعيد - أمانى العزازى
أعلن اللواء بحرى عبدالقادر درويش نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الشمالية، أن ميناء بورسعيد السياحى يستعد لاستقبال اليخت الإنجليزى DYTAN مساء اليوم الثلاثاء القادم من تركيا، والذى يبلغ طوله 73.5 متر وغاطس 3.6 متر، بعرض 12 مترا وحمولة كلية 1682 طنًا، وعلى متنه 18 سائحًا من جنسيات مختلفة.
وقال اللواء عبدالقادر درويش إن اليخت سوف يغادر الميناء غدًا الأربعاء متجها إلى عمان، مشيرًا إلى أن هذا اليخت السياحي هو الأول من نوعه خلال العام الحالي الذى يصل الميناء السياحى، مما يسهم في تشجيع سياحة اليخوت واستعادة سياحة اليوم الواحد.
وجارٍ تسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج اليخت من وإلى الميناء.
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