تراجع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 652.5 جنيه

الذهب 1

عمر سالم



شهدت أسعار الذهب تراجعًا بنحو 2 جنيه، اليوم الثلاثاء، فى نهاية التعاملات اليومية؛ نتيجة انخفاض الأوقية لمستوى 1327 دولارا.



كما شهد عيار 21 تراجعا ليسجل نحو 652.5 جنيه بدلا من 654.5 جنيه أمس.



وسجل عيار ١٨ نحو 559 جنيها، فيما سجل عيار ٢٤ نحو 746 جنيها مقابل 748.5 جنيه، وانخفضت الأوقية لنحو 1327 دولارا بدلا من 1337 دولارا، وسجل الجنيه الذهب 5230 جنيها مقابل 5237 جنيها.