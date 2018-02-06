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اقتصاد وأسواق
WGC: مشتريات المصريين من المجوهرات الذهبية هبطت 14%
الثلاثاء 06 فبراير 2018 05:36 م
المجوهرات
أخر الأخبار
المجوهرات
خالد بدر الدين
أعلن، اليوم الثلاثاء، مجلس الذهب العالمى WGC إن مشتريات المصريين من المجوهرات الذهبية هبطت بحوالى 14 % خلال العام الماضى، لتنخفض إلى حوالى 22 طنًا، مقارنة مع عام 2016 الذى بلغت فيه المبيعات حوالى 25.6 طن.
وذكرت وكالة بلومبرج أن مشتريات السعوديين المحوهرات الذهبية تراجعت أيضًا بحوالى 8 % خلال العام الماضى، لتصل إلى 45.7 طن، وكذلك مشتريات الإماراتيين انخفضت أيضًا بحوالى 2 % لتسجل 42.8 طن بينما زاد مشتريات الكويتيين من المحوهرات الذهبية بحوالى 4 % لتتجاوز طنا.
وجاء فى تقرير مجلس الذهب العالمى الصادر اليوم أن مشتريات الإيرانيين قفزت العام الماضى بحوالى 12 % لتزداد إلى 45.4 طن، لتسجل أعلى مستوى منذ عام 2013 لتتفوق على جميع الدول فى منطقة الشرق الأوسط.
وصعدت أسعار الذهب اليوم مع هبوط أسعار الأسهم العالمية الذي دفع المستثمرين للجوء إلى الملاذات الآمنة، لا سيما الذهب رغم توقعات بزيادات جديدة لأسعار الفائدة الأمريكية هذا العام شكلت ضغطًا على السوق.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % ليصل إلى 1342.95 دولار للأوقية بعد أن زاد 0.5 % أمس الاثنين، كما ارتفعت أسعار الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أبريل بحوالى 0.7 % لتتقدم إلي 1345.60 دولار للأوقية.
وكانت أسعار الذهب هبطت بحوالى 1.2 % فى نهاية الأسبوع الماضى فى أكبر هبوط منذ 7 ديسمبر الماضى، بعد أن جاءت بيانات الوظائف الأمريكية أعلى من التوقعات لتعزز التوقعات بأن ارتفاع التضخم سيؤدي لمزيد من رفع أسعار الفائدة هذا العام وهو ما دعم بدوره الدولار المقوم به المعدن الأصفر.
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