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رياضة
حازم إمام يتحدث عن صلاح وغالى ومدرب منتخب 2001
الثلاثاء 06 فبراير 2018 05:05 م
حازم إمام الكبير
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حازم إمام الكبير
على المصرى
أكد حازم إمام، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، أن كل المصريين تفاجأوا بمستوى الدولى المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول، في الدوري الإنجليزي، مؤكدا أن اللاعب يتطور مستواه بشكل غير مسبوق، منذ أن كان لاعباً في نادي فيورنتينا الإيطالي، وفى حالة استمراره على هذا المستوي الخارق، لن يستمر في ليفربول، وأنه لا يحتاج نصيحة من أحد.
ونفى إمام، أن يكون هناك أي محاولات من قبل الاتحاد لفرض عودة حسام غالي، لقائمة منتخب مصر، خاصة أنه لا يمكن أن يتم فرض أي أسم على الجهاز الفني، وهذا عكس طبيعة الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى للفراعنة، صاحب الشخصية القوية التى لا تقبل أي تدخلات، مضيفا: "حسام غالي نفسه لا يقبل أن يفرض أحد اسمه على الجهاز الفني، فهو لاعب كبير وقيمته كبيرة فهو قائد المنتخب، ولو تواجد في كأس العالم سيكون بمجهوده فقط".
وأشار عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنهم لم يستقروا حتى الآن على اسم المدير الفني الجديد لمنتخب 2001، مؤكدا أنه حاول كثيرًا مع أشرف قاسم، لإقناعه بالتراجع عن قرار الاعتذار عن قيادة الفريق، ولكنه رفض تمامًا، وكشف أن هناك أسماء مطروحة، بالإضافة إلى ربيع ياسين، وسيتم إعلان اسم المدير الفني خلال أيام.
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