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سيــارات
جي بي غبور أوتو تستعد لطرح جيلي إيمجراند 7 أتوماتيك
الثلاثاء 06 فبراير 2018 04:29 م
إيمجراند 7 أتوماتيك
أخر الأخبار
إيمجراند 7 أتوماتيك
أحمد عوض
كشف مصدر مطلع، بمجموعة جي بي غبور أوتو، وكلاء هيونداي ومازدا وجيلي وشيري، أن المجموعة تستعد لطرح جيلي إيمجراند 7 - فئة "أتوماتيك" خلال 2018، موضحا أن طرح تلك السيارة سينعكس علي زيادة حصتها السوقية لجيلى بالنمو، متوقعا أن يتم إطلاقها محليا منتصف العام الحالي.
وتنتمي جيلي "إيمجراند "7 - لفئة السيارات العائلية "سيدان"، المنافسة لكل من سيارات "بي واي دي F3 BYD، وشيفروليه لانوس".
كما تأتي جيلي إيمجراند 7، بمحرك رباعي اﻷسطوانات، سعة 1.5 لتر، ليعطي قوة قدرها 107 حصان، بعزم أقصى للدوران 140 نيوتن / متر، بناقل حركة رباعي السرعات أوتوماتيكي.
وعن أداء مبيعاتها خلال 2017؛ تمكنت مجموعة جي بي غبور أوتو، من بيع 2700 سيارة من جيلي إيمجراند 7، لتستحوذ على حصة سوقية قدرها 2.7% من شريحة سيارات الركوب، من إجمالي بيع 99 ألفا و530 وحدة، وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".
وتوقع أحد موزعي العلامة جيلي بالسوق، أن يسهم طرح الفئة الجديدة من جيلي إيمجراند 7 "أتوماتيك"، في زيادة حصتها السوقية لتسجل 3.5% من إجمالي مبيعات سيارات الركوب، وذلك بالتزامن مع ارتفاع حجم الطلب علي تلك الشريحة من السيارات، خاصة بعد ارتفاع اﻷسعار وفقد شريحة كبيرة من المستهلكين إمكانية اقتناء الفئات اﻷعلي.
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