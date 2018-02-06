الثبات يخيم على أسعار الحديد والأسمنت

الحديد

محمود زكي



شهدت أسعار الحديد والأسمنت ثباتًا في القوائم السعرية للشركات وفقًا لما قاله عدد من التجار حيث سجل أعلى سعر لطن الحديد حوالي 12450 جنيه بينما سجل أعلى سعر للأسمنت قيمة 980 جنيه للطن.



وقال محمد فاوي رئيس مجلس الإدارة مكة المكرمة لتجارة الحديد والصلب أن سعر طن حديد شركة بشاي للصلب بلغ 11970 جنيه تسليم أرض المصنع في حين يصل السعر النهائي للمستهلك بقيمة 12450

جنيه للطن في حين سجل حديد المصريين المملوك لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة 11850 تسليم أرض المصنع ليصل السعر النهائي للمستهلك عند 12250 جنيه وكذلك سجل طن شركة السويس للصلب، تسلم المصنع 11800 جنيه، و للوكلاء والموزعين حوالى 11950 ليصل للمستهلك بقيمة 12100 جنيه



وأضاف أن الثبات في الأسعار يرجع إلى ثبات سعر البيلت عالميًا عند 525 دولار بالإضافة إلى ثبات أسعار الدولار محليًا بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية متوقعًا أن يستمر هذا الثبات حتى نهاية فبراير ومن المرجح أن يصل الثبات

إلى الربع الأول من العام الحالي.



ولفت إلى أن شركة المعادي سجل سعر الطن بها 11770 جنيه تسليم أرض المصنع ليصل السعر النهائي للمستهلك عند 12.1 جنيه للطن وذلك بإضافة 14% ضريبة القيمة المضافة في حين سجل طن حديد الكومي قيمة 11880 جنيه للطن تسليم أرض المصنع ليصل السعر النهائي للمستهلك 12.250 جنيه للطن.



بينما قال محمود مخيمر رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الغرفة التجارية بالأسكندرية إن هناك ثبات في أسعار طن الأسمنت منذ بداية العام متوقعًا أن يستمر ذلك الثبات إلى نهاية شهر مارس القادم.



ولفت إلى أن أسعار الأسمنت شهدت ارتفاعًا كبيرًا خلال بداية شهر نوفمبر الماضي مرورًا بنهاية شهر ديسمبر 2017 حيث أكد أن نسبة الزيادة في الأسعار وصلت إلى أكثر من 25% خلال الشهرين الماضيين ويتراوح سعر الطن بين 880 إلى 980 جنيه تسليم أرض المصنع.



وأشار مخيمر أن سعر طن العربية للأسمنت بلغ حوالي 980 جنيه للطن تسليم أرض المصنع في حين بلغ سعر أسمنت الممتاز قيمة 930 جنيه تسليم أرض المصنع بينما بلغ سعر طن السويس للأسمنت 920 جنيه ويصل السعر للمستهلك قيمة 950 جنيه للطن.



ولفت رئيس الشعبة أن أسمنت المسلح بلغ قيمته 980 جنيه للطن تسليم أرض المصنع بينما سجل سعر الأسمنت لشركة قنا حوالي 900 جنيه للطن في حين سجل نفس السعر لصالح المنيا وبني سويف للأسمنت.