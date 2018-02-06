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اتصالات وتكنولوجيا
الجمعة.. شركة FXTM تنظم ندوة حول البيتكوين
الثلاثاء 06 فبراير 2018 03:48 م
البيتكوين
أخر الأخبار
البيتكوين
سهير محمد
تعقد شركة FXTM، شركة للوساطة ندوة تعريفية حول التطورات في السوق المالية العالمية وخاصة عملة البيتكوين مدار يومي 9 و 10 فبراير في القاهرة.
ويقدم الندوة حسين السيد، كبير الخبراء الاستراتيجيين للسوق في FXTM ومقدم برنامج "بورصات العالم" الشهير على قناة CNBC عربية.
ويقول حسين السيد "إن العملات الرقمية هي واحدة من أكثر أدوات التداول إثارة والتي تطورت بشدة على مدى العامين الماضيين، وقد شاهدنا اهتمامًا كبيرًا بها في مصر والإمارات العربية المتحدة وأفريقيا على وجه الخصوص."
وأوضح حسين السيد أن FXTM تشتهر بتقديم منتجات وخدمات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الأسواق المحلية، ونحن نعتز ونفتخر بمقدرتنا على القدوم إلى القاهرة لنقدم للمتداولين في عاصمة المعز معلومات متعمقة عن كيفية تداول هذا المنتج الجديد والمبتكر
وأضاف "بصفتنا واحدة من كبرى الشركات في المجال، نحن نستثمر بشدة في علاقتنا مع عملائنا وإنني أتطلع إلى تقديم نظرة على السوق المالية العالمية والالتقاء بمتداولين جدد خلال عطلة نهاية الأسبوع هذه".
وتتميز ندوات التداول التي تقدمها FXTM بكونها متاحة أمام المتداولين من جميع مستويات الخبرة.
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