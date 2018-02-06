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بورصة وشركات
الهبوط يسيطر على البورصة حتى ختام التعاملات
الثلاثاء 06 فبراير 2018 03:39 م
البورصة المصرية
أخر الأخبار
البورصة المصرية
رجب عزالدين:
اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين.
وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.63% عند مستوى14717نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 2.44% عند مستوى 838 نقطة، كما هبط المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 1.99% عند مستوى 2010 نقطة، وهبط «EGX50» بنسبة 0.2.37% عند مستوى 2597نقطة، بينما هبط نظيره العشرينى بنسبة 1.39% عند مستوى 14417نقطة.
وبلغت قيمة التداولات مليار جنيه تقريبا على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأفراد المصريين والأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 15.2 مليون جنيه و45 مليون جنيه و3.5 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية والأفراد العرب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 41 مليون جنيه و1.8 مليون جنيه و21 مليون جنيه على التوالى.
وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 9سهم من إجمالى 189 سهما متداولا،بينما هبط 164 وبقى 16 دون تغير.
واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الإثنين على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين،حيث صعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.56% عند مستوى14962 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.21% عند مستوى 859نقطة.
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